Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини: деталі від ДПСУ

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- Окупанти хочуть витіснити ЗСУ з Курської області
- Там відбуваються десятки бойових зіткнень
Українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції. Щодня на цій ділянці фронту відбуваються десятки бойових зіткнень. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу Ми – Україна.
За його словами, російська окупаційна армія намагається витіснити українську армію з території Курської області.
Також представник ДПСУ зазначив, що загалом на цій ділянці не фіксуються спроби ворога прорвати російсько-український кордон.
"Генеральний штаб Збройних сил України зазначав, що ворог продовжує тиснути, це практично десятки бойових зіткнень. Ворог намагається витіснити наші сили з Курської області", – наголосив Демченко.
Ситуація в Курській області - останні новини
Як повідомляв Главред, видання Forbes писало, що українські військові, ймовірно, залишають Курську область на тлі наступу російських сил.
Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що українські військові почали виходити з Курської області РФ. Однак поки що не йдеться про повний вихід наших бійців.
Водночас, у свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону.
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Що таке ДПСУ?
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
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