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США можуть бути причетними до виходу ЗСУ з Курської області - Романюк

Марія Николишин
13 березня 2025, 14:33
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Путін виставляв вимогу - поки Україна не звільнить Курську область, він навіть не сяде за стіл переговорів.
США можуть бути причетними до виходу ЗСУ з Курської області - Романюк
Вихід ЗСУ з Курської області / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

  • Відхід ЗСУ з Курської області може бути організований США
  • Україна змушена була піти на такий крок, щоб розблокувати постачання зброї
  • Після цього Путін може погодитись на план США

Вихід ЗСУ з Курської області РФ відбувається через тиск США. Про це заявив голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член Атлантичної ради Юрій Романюк в ефірі Київ24.

"Організований відхід ЗСУ з Курської області, швидше за все, є предметом домовленості у трикутнику Київ-Вашингтон-Москва. І під час перемовин в Джидді це все вже здійснювалось. Вони постійно вели переговори між ЦРУ і Службою зовнішньої розвідки Росії під час 8-годинних переговорів. Вони погоджували: якщо Україна погоджується на 30-денний мир, чи ти погодишся чи ні, бо інакше Україна може не виводити війська", - зазначив він.

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Експерт нагадав, що Путін виставляв вимогу - поки Україна не звільнить Курську область, він навіть не сяде за стіл переговорів.

"І тому Трамп тиснув на Україну. Україна змушена була, щоб розблокувати постачання зброї і розвідданих, погодитись на виведення своїх військ з Курщини як найменше зло, яке США нам нав’язувало під диктовку Кремля. І тому зараз Путін не може гримнути дверима після того, як Україна реально здійснює відхід з Курської області", - вважає Романюк.

За його словами, Путін не може зараз "відфутболити Трампа грубо і цинічно" , тому погодиться на план США.

"Путін не хоче втратити Трампа на самому початку його каденції, бо попереду ще довгих 4 роки і ніхто не знає, як буде. А Трамп може ввести ембарго на російську нафту, якщо Путін відмовиться, ввести свої 35 тисяч американських військ в Угорщину, розмістити їх в трьох Балтійських країнах і в Польщі. Я думаю, у Путіна немає зараз варіантів загострювати стосунки з Трампом. Йому прийдеться погоджуватись на цей варіант", - підсумував він.

Ситуація в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції. Щодня на цій ділянці фронту відбуваються десятки бойових зіткнень.

У статті Forbes йдеться, що армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати. Однак ця ситуація не вказує на слабкість ЗСУ, адже на інших ділянках фронту ворог зазнає невдач.

Крім того, у свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону.

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Хто такий Юрій Романюк?

Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

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