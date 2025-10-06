Рус
Ворог змінив тактику на фронті: у Генштабі розповіли важливий нюанс

Руслан Іваненко
6 жовтня 2025, 02:09
Генштаб повідомляє про масовані удари російських військ і активне використання дронів-камікадзе проти позицій ЗСУ.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог здійснив десятки штурмів на різних напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Про головне:

  • Генштаб повідомляє про масовані атаки та дрони-камікадзе
  • Українські військові відбили більшість штурмів противника
  • Знищено танк, бронетехніку та безпілотники окупантів

Протягом 5 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 192 бойові зіткнення. На Покровському напрямку українські військові знищили 133 окупанти, з яких 83 – безповоротно.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00: "Сьогодні російські війська завдали масованого ракетно–авіційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів."

відео дня

Ситуація на ключових напрямках

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: відбито сім штурмів, одне бойове зіткнення триває; ворог завдав трьох авіаударів і 123 обстріли, п’ять із них – із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: 29 атак у районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки та інших; шість боїв тривають.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог проводив наступальні дії, частина боїв триває.

Сіверський напрямок: дев’ять штурмів відбито; одне бойове зіткнення триває.

Краматорський та Торецький напрямки: більшість атак зупинено, але кілька боїв тривають.

Результати оборони на Покровському напрямку

Противник 39 разів намагався просунутися на позиції українських підрозділів у районах Володимирівки, Сухецького, Звірового, Никанорівки, Золотого Колодязя, Родинського, Червоного Лиману, Миролюбівки та інших населених пунктів. П’ять зіткнень тривають.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 133 окупанти, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, чотири безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки; пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, дві одиниці спеціальної техніки та одну ворожу гармату."

Покровськ / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка та плани ворога

За словами військового експерта Дениса Поповича, літній наступ російських військ зазнав поразки, тому ворог планує перенести активні дії на осінь. Ідея створення буферної зони в Сумській області була відкинута, що підтверджує передислокація російських сил на Донеччину.

Попович додав, що окупанти не змогли захопити Покровськ, Мирноград та підготувати умови для наступу на Слов’янськ і Краматорськ; контроль над Костянтинівкою залишився лише в планах ворога."Очевидно, що російське командування перенесло ці завдання на осінь," – зазначив експерт. За його оцінкою, ворог ймовірно спробує оточити Покровськ і Мирноград, просунутися до Костянтинівки та активізувати наступ у напрямку Запоріжжя.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль на Донеччині вдалося стабілізувати.

Зазначемо, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута в інтерв'ю Укрінформу.

Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням погодних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та багнюка змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування й змушуючи армію адаптовувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Ворог змінив тактику на фронті: у Генштабі розповіли важливий нюанс

02:09Фронт

