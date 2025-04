Чи утримують ЗСУ позиції в Курській та Бєлгородській областях: відповідь ISW

Ключові тези:

Російські війська просунулися в Курську область на тлі боїв, що тривають у районі кордону Курщини та Сумщини, а також - в Бєлгородську область. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 квітня, показують, що військові РФ нещодавно просунулися до західного та південного Гуєво Курської області.

В ISW також заявили, що російські мілблогери продовжували стверджувати, що солдати країни-агресорки захопили Басівку Сумської області. Своєю чергою, керівник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що окупанти не займають Басівку.

"Також російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Басівки та до північних околиць Локні Сумської області (на південь від Басівки). Втім, ISW не може підтвердити ці заяви", - наголосили аналітики.

Зазначається, що бойові дії тривали в Курській області поблизу Гуєвого, Олешні, Горнального, а також у Сумській області поблизу Басівки та Локні.

За словами аналітиків, російські війська нещодавно просунулися в Бєлгородську область. Геолокаційні кадри за 7 квітня показують, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Демидівки.

"Російські мілблогери стверджували, що війська Росії витіснили українські сили з Демидівки та Поповки. Один російський мілблогер стверджував, що ЗСУ утримують позиції в Демидівці, а інший стверджував, що Демидівка є спірною "сірою зоною". Втім, ISW не може підтвердити ці заяви. Бої тривали під Попівкою та Демидівкою", - пише ISW.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики проекту DeepState заявили, що Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що Силам оборони України, ймовірно, доведеться вийти з Торецька Донецької області. Бої в місті тривають 9 місяців, і ворог заплатив шалену ціну за просування на 8-9 км у глибину.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що минулого тижня українські захисники в Донецькій області, на напрямку Андріївка — Олексіївка, заманили росіян у заздалегідь підготовлену пастку та завдали нищівного вогневого ураження.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.