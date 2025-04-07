Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Останні новини з фронту повідомили аналітики DeepState. Опубліковано свіжі карти.

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Ситуація на фронті загострюється на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

У армії РФ є просування на фронті

Ворог активізувався на трьох напрямках

Окупанти тиснуть біля Лиману

Російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Останні новини з фронту повідомили аналітики проекту DeepState у ніч на 7 квітня.

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Зазначається, що на Покровському напрямку ЗС РФ мали успіхи в селі Лисівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Лисівка / Карта deepstatemap

Також росіяни просунулися біля населеного пункту Західне на Куп'янському напрямку Харківської області.

Західне / Карта deepstatemap

Окупанти також досягли просування в Розливі на Новопавлівському напрямку Донецької області. Розлив належить до Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Розлив / Карта deepstatemap

Експерти аналітичного проєкту також заявили, що ситуація загострюється біля Лиману Донецької області.

"Ситуація на відрізку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснює просування, маючи перевагу на ділянці", - йдеться в повідомленні.

За даними DeepState, проблеми у Сил оборони України виникають через низку чинників:

неефективне використання ресурсів бригади, відповідальної на цій ділянці;

погана ситуаційна обізнаність;

перевага росіян у дронах і можливостях ураження;

російська піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції захисників.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

Керівник відділу комунікації 100-ї окремої механізованої бригади, капітан Сергій Хомінський повідомив, що втрати російських військ у боях за Торецьк Донецької області перевищили 15 тисяч загиблими, а з урахуванням поранених ці цифри ще більші.

Біля Покровська на Донбасі населені пункти повністю зруйновані, а людей - немає. Про це розповів 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, військовий 110-ї окремої механізованої бригади Роман Власенко.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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