Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Коротко:
- У армії РФ є просування на фронті
- Ворог активізувався на трьох напрямках
- Окупанти тиснуть біля Лиману
Російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Останні новини з фронту повідомили аналітики проекту DeepState у ніч на 7 квітня.
Зазначається, що на Покровському напрямку ЗС РФ мали успіхи в селі Лисівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області.
Також росіяни просунулися біля населеного пункту Західне на Куп'янському напрямку Харківської області.
Окупанти також досягли просування в Розливі на Новопавлівському напрямку Донецької області. Розлив належить до Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.
Експерти аналітичного проєкту також заявили, що ситуація загострюється біля Лиману Донецької області.
"Ситуація на відрізку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснює просування, маючи перевагу на ділянці", - йдеться в повідомленні.
За даними DeepState, проблеми у Сил оборони України виникають через низку чинників:
- неефективне використання ресурсів бригади, відповідальної на цій ділянці;
- погана ситуаційна обізнаність;
- перевага росіян у дронах і можливостях ураження;
- російська піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції захисників.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.
Керівник відділу комунікації 100-ї окремої механізованої бригади, капітан Сергій Хомінський повідомив, що втрати російських військ у боях за Торецьк Донецької області перевищили 15 тисяч загиблими, а з урахуванням поранених ці цифри ще більші.
Біля Покровська на Донбасі населені пункти повністю зруйновані, а людей - немає. Про це розповів 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, військовий 110-ї окремої механізованої бригади Роман Власенко.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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