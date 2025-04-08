'Хороших новин немає': ЗСУ, найімовірніше, вийдуть з одного міста на Донбасі

Коротко:
- Оборона Торецька триває 9 місяців
- Сили ЗСУ в місті закінчуються
- Українські військові поламали плани ворога
Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що Силам оборони України, ймовірно, доведеться вийти з Торецька Донецької області. Бої в місті тривають 9 місяців, і ворог заплатив шалену ціну за просування на 8-9 км у глибину.
"З Торецька, на жаль, хороших новин немає. І, схоже, що вже не буде", - написав він у Telegram.
За його словами, плани ЗСУ РФ руйнувалися не один раз. Окупанти так і не підібралися до Костянтинівки, що й було метою.
"Але у всього є межа. Зараз до неї повільно підходять можливості нашого торецького гарнізону. Торецьк, найімовірніше, буде втрачено. Питання лише в тому, якою мірою ми зможемо зберегти потенціал для оборони надалі", - повідомив оглядач.
Він уточнив, що географія місцевості сприяє обороні. Але ворог посилюється і намагатиметься все ж таки виконати завдання і підійти до Костянтинівки.
"Складний час на напрямку, мені здається, ще навіть не на екваторі. Бо краматорсько-слов'янська агломерація є головною метою ворога у війні на цей момент. А Костянтинівка, Сіверськ, Лиман та Ізюм є важливими складовими цього пазла", - додав Мірошников.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.
За даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.
Інші новини:
- Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну
- Ліквідували 120 окупантів: ЗСУ заманили ворога в пастку на ключовому напрямку
- Операція ЗСУ у двох областях Росії: Зеленський розкрив важливі деталі
Хто такий Богдан Мірошников
Блогер, військовий кореспондент.
Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.
Зараз живе в Києві.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред