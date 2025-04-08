'Хороших новин немає': ЗСУ, найімовірніше, вийдуть з одного міста на Донбасі

Окупанти так і не підібралися до Костянтинівки, що і було метою ворога.

https://glavred.net/front/horoshih-novostey-net-vsu-skoree-vsego-vyydut-iz-odnogo-goroda-na-donbasse-10653983.html Посилання скопійоване

ЗСУ, найімовірніше, вийдуть із Торецька / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Коротко:

Оборона Торецька триває 9 місяців

Сили ЗСУ в місті закінчуються

Українські військові поламали плани ворога

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що Силам оборони України, ймовірно, доведеться вийти з Торецька Донецької області. Бої в місті тривають 9 місяців, і ворог заплатив шалену ціну за просування на 8-9 км у глибину.

"З Торецька, на жаль, хороших новин немає. І, схоже, що вже не буде", - написав він у Telegram.

відео дня

За його словами, плани ЗСУ РФ руйнувалися не один раз. Окупанти так і не підібралися до Костянтинівки, що й було метою.

"Але у всього є межа. Зараз до неї повільно підходять можливості нашого торецького гарнізону. Торецьк, найімовірніше, буде втрачено. Питання лише в тому, якою мірою ми зможемо зберегти потенціал для оборони надалі", - повідомив оглядач.

Він уточнив, що географія місцевості сприяє обороні. Але ворог посилюється і намагатиметься все ж таки виконати завдання і підійти до Костянтинівки.

"Складний час на напрямку, мені здається, ще навіть не на екваторі. Бо краматорсько-слов'янська агломерація є головною метою ворога у війні на цей момент. А Костянтинівка, Сіверськ, Лиман та Ізюм є важливими складовими цього пазла", - додав Мірошников.

Торецьк - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.

За даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Інші новини:

Хто такий Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред