Україна і США планували операції ЗСУ: Залужний розповів про секретний штаб

Колишній головнокомандувач ЗСУ привідкрив завісу секретного об'єкту.

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Інформацію про роботу штабу тримали у секреті близько 3 років / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi/?locale=uk_UA

Що сказав Залужний:

У штабі у Вісбадені Київ та союзники планували операції проти армії РФ

США та Європа отримували зі штабу інформацію про потреби ЗСУ

Україна разом із партнерами у квітні 2022 року створила штаб у Вісбадені, де планувалися операції ЗСУ та формувалися потреби для їх реалізації. Про це у Facebook розповів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Як розповів колишній головнокомандувач ЗСУ, після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну почала надходити військова допомога від партнерів, через що виникли питання щодо доставки та ремонту техніки і зброї. Через це у квітні 2022 року був створений центр з координації постачання військової допомоги Україні.

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"Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені", - зазначив він.

З часом українське командування зрозуміло, що потрібно створити спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

"Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання", - наголосив Залужний.

У штабі планували операції, проводили воєнні ігри та формували потреби для ЗСУ, які потім передавали до Вашингтона та європейських столиць. Штаб у Вісбадені налагодив механізм взаємодії України з партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та потреб під них.

Військова допомога партнерів Україні - що відомо

Нещодавно, як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Раніше стало відомо, що Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році для України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, завдяки європейським технологіям і супутникам.

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Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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