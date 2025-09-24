"Ступор" і "м'ясорубка": Залужний оцінив нинішню ситуацію на фронті

Посол порівняв ситуацію на фронті зараз із подіями Першої світової війни.

https://glavred.net/front/stupor-i-myasorubka-zaluzhnyy-ocenil-nyneshnyuyu-situaciyu-na-fronte-10700837.html Посилання скопійоване

Залужний пояснив, що на його думку зараз відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/Zaluzhnui

Що сказав Залужний:

Війна в Україні переросла у позиційну

На фронті почався "ступор" попри локальні просування обох сторін

Позиційна війна має великі ризики для ЗСУ

Бойові дії у Донецькій області зайшли у позиційний глухий кут, що нагадує події Першої світової війни. Про це в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, позиційного характеру бойові дії набули ще з осені 2022 року. Але все ж, те, що зараз відбувається на фронті, так званий "ступор" відрізняється від класичної позиційної війни.

відео дня

"Аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, я знову і знову стверджую, що фактично збройні сили і Росії, і України дійсно зайшли в позиційний глухий кут, подібний до того, що мав місце у Першій світовій війні", - наголосив він.

Як відбуваються просування на Донеччині

Посол зазначив, що лінія фронту залишається стійкою, але при цьому відбувається повільне та локальне просування. Воно має "повзучий характер" і супроводжується непропорційними втратами. Їх Залужний порівнює із "м'ясорубкою". Це грає на контрасті з різкими ударами маневреної бронетехніки.

"Перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики як для Збройних сил, так і для держави в цілому", - наголосив він.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Чого хоче досягнути армія РФ в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, повне захоплення Донецької області залишається ключовою метою Росії.

Наразі на сході України тривають потужні бої, а російські війська можуть опинитися в "котлі".

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше в Генштабі повідомили, що після невдалих спроб наступу навесні та влітку російські війська здійснюють перегрупування, намагаючись підготувати умови для подальшого просування.

Напередодні стало відомо, що говорити про серйозний успіх Сил оборони України на Добропільському напрямку можна буде лише після того, як ворога вдасться відтіснити з околиць Родинського.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військовослужбовця 41-ї ОМБр, до кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми, ймовірно, спостерігаємо ендшпіль війни.

Читайте також:

Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред