'Життєво необхідно для Путіна': в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

Дії росіян на Південно- та Північно-слобожанському напрямках завершилися тактичним провалом, попри спроби пропаганди подати їх як успіх, вказує Гнатов.

В Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що сказав Гнатов:

Заяви про успіх військ РФ на фронті потрібні для пропагандистської картинки

Спроби наступу військ РФ весною та влітку обернулись провалом

Росіяни проводять перегрупування військ

Після невдалих спроб наступу навесні та влітку російські війська здійснюють перегрупування, намагаючись підготувати умови для подальшого просування. Про це в коментарі LIGA.net повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Він зазначив, що дії противника на Південно- та Північно-слобожанському напрямках можна вважати тактичним провалом, оскільки залучені сили не змогли досягти поставлених цілей.

Гнатов підкреслив, що пропагандистська картина про нібито значні успіхи армії РФ є критично важливою для путінського режиму, аби підштовхувати суспільство до продовження та підтримки війни. Насправді ж росіяни зазнають суттєвих втрат, що відображається у щоденних зведеннях Генштабу та доповідях головнокомандувача.

Водночас начальник Генштабу зауважив, що, попри безперспективність операцій на окремих ділянках і їхнє завершення тактичними поразками, РФ зберігає можливість відновлювати сили та поповнювати людські ресурси.

"Вони не зупиняються перед жодними провалами для того, щоб просунутися на 50-100 метрів, втрачаючи водночас 200, 300 своїх солдатів", – зазначив Гнатов.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті - думка експерта

Як писав Главред, на Донеччині Сили оборони ведуть активні бойові дії та вже звільнили сім населених пунктів, створюючи для окупантів серйозні проблеми. Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Кузан підкреслив, що найбільша контратакувальна операція наразі триває на Добропільському напрямку. Там для окупантів готують три можливі "котли", у які можуть потрапити їхні угруповання.

"Звичайно, ми не побачимо результатів найближчими днями, але протягом наступних тижнів або, можливо, місяців ми спостерігатимемо проблеми у російських військ. Вони будуть змушені на цей напрямок перекидати свої найкращі штурмові підрозділи, зокрема десантно-штурмові війська та підрозділи морської піхоти",– сказав він в ефірі 24 Каналу.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку та мають поступове просування. Як повідомив Олександр Сирський, за минулу добу відновлено контроль над 1,3 км² і проведено зачистку та знищення противника на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

На Покровському напрямку командування армії Росії застосовує всі можливі засоби, аби захопити Покровськ і навколишні села. Водночас самі російські військові відверто невдоволені такою тактикою, повідомили у десантно-штурмових військах ЗСУ.

21 вересня українські військові оприлюднили відео з села Олексіївка на Сумщині, де у кількох місцях уже встановлено державні прапори. Як заявив 225-й Окремий штурмовий полк, у цьому населеному пункті окупанти фактично "закопалися" та лише мріють про виживання.

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

