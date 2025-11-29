'Зірвано усі плани Путіна': ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

Частину окупантів, які намагаються прорватися у Покровськ, одразу ліквідовують.

Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Що сказав Кузан:

Українські сили зайняли правильну смугу оборони

Окупанти мають перевагу у живій силі в Покровську

Зараз про захоплення Покровська мова не йде

Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.

Як повідомив 24 каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, окрім цього ЗСУ постійно здійснюють рейдові операції та зачищають Покровськ від малих груп РФ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як діє ворожа армія в Покровську

Експерт оцінив також дії окупантів в місті. Він стверджує, що армія РФ має кількісну перевагу та постійно кидає на Покровський напрямок нові сили. Частину з них знищують українські військові, а інші закріплюються.

"Але найголовніше те, що на Покровському напрямку завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано усі плани Путіна", - наголосив він.

Кузан каже, що кремлівський диктатор Володимир Путін бреше про захоплення Покровська, про це не йде мова. Однак у сусідньому Мирнограді ситуація складніша - там росіяни намагаються перерізати українську логістику і стабілізаційні заходи тривають.

Як Сили оборони протидіють ворогу в районі Покровська

Главред писав, що нещодавно підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у рамках битви за Покровськ. Водночас спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника в межах міста.

Українські бійці таким чином продовжують вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей армії країни-агресорки Росії у Донецькій області.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ Донецької області до кінця року, однак спроби окупації міста продовжаться.

Раніше повідомлялося, що російські підрозділи активізували наступальні дії на Донеччині, намагаючись перерізати ключову логістичну артерію між Покровськом і Мирноградом.

Напередодні стало відомо, що українські оборонці на Покровському напрямку фіксують безпрецедентну концентрацію російських сил - такої кількості піхоти, техніки, авіації та дронів противник не застосовував з 2022 року.

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

