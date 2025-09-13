Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

Що повідомив Канашевич:
- Росіяни не зайшли у Куп'янськ
- Бої точаться на околицях
- У Куп'янську попри постійні обстріли залишається багато людей
Аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просочилися у місто Куп'янськ. Керівник МВА Андрій Канашевич в етері телемарафону прокоментував цю інформацію.
За його словами, вся територія Куп'янської громади перебуває під повним контролем українських військових, росіян немає в місті, а бої точаться поки лише на околицях.
"Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити свою мрію — захопити Куп’янськ", - сказав він.
Ситуація у місті критична
Станом на сьогодні у Куп'янську досі залишається багато людей, але живуть вони у жахливих умовах: немає світла, води, газу. При цьому ремонтні бригади не можуть проводити відновлювані роботи, що у місті не вщухають щільні обстріли.
Канашевич додав, що вже понад 90% міста зруйновано, або пошкоджено.
Генштаб прокоментував ситуацію в Куп'янську
Генеральний штаб ЗС України повідомив, що ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних Сил України. Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.
"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі пояснили, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони.
"В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128", - додали у відомстві.
Окрім цього частина особового складу противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.
"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - підсумували у Генштабі.
Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини
Нещодавно аналітики ISW повідомляли, що на Куп’янському напрямку українські підрозділи змогли просунутися вперед. Водночас війська РФ здійснювали атаки в районі самого Куп’янська, а також на захід від міста біля Соболівки.
Напередодні, як писав Главред, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що наразі Куп'янськ перебуває в напівоточенні, а на околицях міста тривають бої.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони блокували просування окупаційної армії країни-агресорки Росії та зачистили окремі ділянки, де ворог міг закріпитися, у місті Куп'янськ, що у Харківській області.
Про персону: Андрій Канашевич
Андрій Канашевич - начальник Куп’янської районної державної військової адміністрації Харківської області, призначений Президентом України за розпорядженням № 170/2023‑рп від 25 вересня 2023 року.
