Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

Анна Косик
13 вересня 2025, 13:53
Окупаційні війська не припиняють спроб прорватися у місто, але зазнають втрат.
ВСУ, Купянское направление
Особовий склад противника потрапляє в полон на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомив Канашевич:

  • Росіяни не зайшли у Куп'янськ
  • Бої точаться на околицях
  • У Куп'янську попри постійні обстріли залишається багато людей

Аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просочилися у місто Куп'янськ. Керівник МВА Андрій Канашевич в етері телемарафону прокоментував цю інформацію.

За його словами, вся територія Куп'янської громади перебуває під повним контролем українських військових, росіян немає в місті, а бої точаться поки лише на околицях.

"Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити свою мрію — захопити Куп’янськ", - сказав він.

Ситуація у місті критична

Станом на сьогодні у Куп'янську досі залишається багато людей, але живуть вони у жахливих умовах: немає світла, води, газу. При цьому ремонтні бригади не можуть проводити відновлювані роботи, що у місті не вщухають щільні обстріли.

Канашевич додав, що вже понад 90% міста зруйновано, або пошкоджено.

Генштаб прокоментував ситуацію в Куп'янську

Генеральний штаб ЗС України повідомив, що ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних Сил України. Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі пояснили, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони.

"В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128", - додали у відомстві.

Окрім цього частина особового складу противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - підсумували у Генштабі.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нещодавно аналітики ISW повідомляли, що на Куп’янському напрямку українські підрозділи змогли просунутися вперед. Водночас війська РФ здійснювали атаки в районі самого Куп’янська, а також на захід від міста біля Соболівки.

Напередодні, як писав Главред, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що наразі Куп'янськ перебуває в напівоточенні, а на околицях міста тривають бої.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони блокували просування окупаційної армії країни-агресорки Росії та зачистили окремі ділянки, де ворог міг закріпитися, у місті Куп'янськ, що у Харківській області.

Про персону: Андрій Канашевич

Андрій Канашевич - начальник Куп’янської районної державної військової адміністрації Харківської області, призначений Президентом України за розпорядженням № 170/2023‑рп від 25 вересня 2023 року.

