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Росіяни зазнали втрат і відступають: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

Юрій Берендій
8 липня 2026, 21:47
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Бригади діяли спільно, попри щільне мінування та опір ворога, і змусили окупантів відступити з позицій.
Росіяни зазнали втрат і відступають: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині
Новохатське звільнено - морпіхи вибили окупантів з населеного пункту на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Голоне:

  • Новохатське на Донеччині звільнено від окупантів
  • Операцію провели 37 ОБрМП та 79 ОДШБр
  • Ворог відступив після боїв і втрат

Збройні Сили України повністю звільнили селище Новохатське в Донецькій області від російських окупантів. Операцію провели спільними силами воїни 37 окремої бригади морської піхоти та бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Про це повідомляє пресслужба 37 окремої бригади морської піхоти у Facebook.

Звільнення населеного пункту стало результатом узгоджених дій піхотинців і десантників, які просувалися вперед попри складні умови місцевості та активну протидію противника.

відео дня

"Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів", - йдеться у повідомленні бригади.

Просування ускладнювало щільне мінування підступів до селища, яке ворог використовував як один із основних засобів стримування наступу.

"Морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", - зазначили у бригаді.

У повідомленні морські піхотинці окремо відзначили взаємодію з десантно-штурмовою бригадою, підкресливши значення спільних бойових дій для успіху операції.

"Дякуємо побратимам із 79 ОДШБр за надійне плече! Разом ми сильніші, разом ми нищимо ворога ефективніше", - підсумували у 37 окремій бригаді морської піхоти.

Росія втрачає ініціативу на фронті - коментар експерта

Російські окупаційні війська втратили спроможність оперативно перекидати сили та засоби на території Приазов'я через відсутність безпечних логістичних маршрутів. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами Андрющенка, на всіх трасах та напрямках фіксується зменшення переміщень противника, хоча наразі рано пов'язувати це виключно з ударами по логістиці. Він зауважив, що в окупаційних військ є певний графік перекидань, якого вони намагаються дотримуватися.

За оцінкою експерта, зміни в логістиці позначаються не лише на пересуванні техніки, а й на бойових спроможностях російської армії загалом.

Андрющенко пояснив, чому найближчим часом активність окупантів на цьому напрямку залишатиметься обмеженою. За його словами, командування противника не в змозі забезпечити повноцінне підкріплення, ротацію особового складу та своєчасне постачання боєприпасів на передову.

"А враховуючи, що ми обрізаємо їм ці можливості, то таким чином збільшуємо напруження на самій трасі, контроль і фіксацію того, що там відбувається. Відповідно, спроможність росіян, в купі з ударами по логістиці, буде спадати. Я думаю, в серпні не буде подібної інтенсивності. А серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях", - підсумував Андрющенко.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, проєкт DeepState зробив гучну заяву про можливий перелом у війні. Аналітики проєкту навели оцінки змін динаміки боїв і темпів просування сторін. За їхніми підрахунками в червні окупаційні війська збільшили контрольовану площу на 84 квадратні кілометри.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що головне завдання з утримання та стабілізації фронту досі не вирішене. Він підкреслив, що безпілотники стали вакциною для зміцнення оборони і допомагають компенсувати нестачу особового складу. За його словами, на окремих оперативних напрямках Сили оборони відступають і це не означає початку перелому.

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко повідомив, що армія РФ намагається прорватися в Костянтинівку. Він пояснив, що противник прагне відкрити дорогу на Дружківку і тим самим забезпечити подальші просування. Дзюбенко також зазначив, що батальйон Black Raven діє в складі 93-ї ОМБр і планує та виконує завдання на тактичну глибину 15–20 кілометрів від лінії зіткнення.

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Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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