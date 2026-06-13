Військам РФ поставили дедлайн щодо Запоріжжя - про що йдеться

Росіяни намагаються посилити тиск на Запоріжжя, однак Сили оборони України стримують атаки й не дозволяють противнику досягти суттєвих успіхів.

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Військам РФ поставили дедлайн щодо Запоріжжя - що кажуть в ЗСУ та DeepState/ Колаж: Главред, фото: 43 Окрема артилерійська бригада ім. гетьмана Тараса Трясила, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що повідомили військові та аналітики:

Командування РФ наказало підійти до Запоріжжя до кінця літа

Ворог активізував штурми на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках

ЗСУ стримують ворога та знищують його групи на підступах до міст

Російське командування поставило своїм підрозділам завдання максимально наблизитися до Запоріжжя до кінця літа. Для цього окупаційні війська одночасно активізували штурмові дії на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та не дають йому досягти поставлених цілей.

На Запорізькому напрямку російські війська не знижують інтенсивності застосування озброєння. За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, особливо активно окупанти використовують безпілотники, артилерію та авіацію.

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Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається район Степногірська. Російські війська намагаються проводити штурми та перекидати диверсійно-розвідувальні групи.

"Щодня ми фіксуємо від двох до п'яти бойових зіткнень. Тут окупанти все ж таки намагаються інфільтруватися або підійти та закріпитися на південних околицях Степногірська", — повідомив Волошин в коментарі Суспільному.

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Запоріжжя / Інфографіка: Главред

​Водночас співзасновник DeepState Руслан Микула зазначає, що ситуація в районі населеного пункту останнім часом дещо покращилася, хоча повного контролю над ним українські сили поки не мають.

"Армія РФ контролює мікрорайон, який військові називають "Ромб". Він розташований у південній частині Степногірська. Там колись була багатоповерхова забудова, але від неї майже нічого не залишилося — самі руїни. Проте росіяни там присутні", — сказав Микула.

Також Сили оборони намагаються повернути контроль над позиціями поблизу Приморського, Плавнів та Степногірська. Натомість російська армія продовжує спроби просування в районах Щербаків та Малих Щербаків.

За словами Волошина, російські війська неодноразово намагалися максимально наблизитися до Малої Токмачки, однак усі такі спроби були відбиті Силами оборони України. Він наголосив, що противника було знищено, а просунутися до українських населених пунктів йому не вдалося.

Водночас Руслан Микула повідомив, що в районі Приморського окупанти фактично втратили ініціативу, хоча окремі російські групи ще залишаються на цій території.

За його словами, присутність російських військових у Приморському є незначною і не відповідає заявам російської сторони про нібито контроль над районом аж до Малокатеринівки. Микула зазначив, що реальна ситуація суттєво відрізняється від інформації, яку російське військове керівництво доповідає вищому командуванню.

Найвищу активність російські війська зараз демонструють на Гуляйпільському напрямку. На початку тижня там фіксували до 40–45 бойових зіткнень за добу.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

"Противник тут намагається проводити штурмові дії на двох ділянках. Перша — у районі населених пунктів Чарівне, Залізничне та Гуляйпільське. Там ворог прагне рухатися в північно-західному напрямку й виходити на визначені рубежі, дійти до яких командування наказало до кінця місяця. Крім того, війська РФ доволі активні на північ від Гуляйполя, у районі Добропілля, Прилук та Варварівки. Тут вони рвуться захопити під свій контроль Тернувате, Косівцеве та Різдвянку", — повідомив Волошин.

Співзасновник DeepState Руслан Микула також повідомив, що найбільш інтенсивні атаки російських військ на цій ділянці фронту припали на кінець травня та початок червня. У цей період кількість штурмів не опускалася нижче 32 на добу, а 30 травня було зафіксовано рекордні 46 атак.

DeepState / Інфографіка: Главред

За даними української розвідки, російське командування поставило своїм військам завдання просуватися в напрямку Комишувахи та Запоріжжя. Для цього окупанти намагаються вести наступальні дії північніше Гуляйполя та обходити місто із західного флангу.

Втім, як наголошує Владислав Волошин, останніми тижнями росіяни не досягли суттєвих результатів навіть на тих ділянках, які пропаганда вже неодноразово оголошувала захопленими.

"Противник намагається зайти, здійснити фото- та відеофіксацію, як-от у Воздвижівці. А потім ці групи фактично гинуть, тому що йдуть в один кінець — без евакуації, без груп закріплення та підтримки. Тому все це лише спроба видати бажане за дійсне", — підсумував Волошин.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку - коментар експерта

Сили оборони України продовжують проводити успішні контратаки на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Степногірська. Водночас обстановка залишається напруженою, оскільки російські війська паралельно готуються до масштабної літньої наступальної кампанії. Про це повідомив військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Еспресо.

За його словами, російські війська наразі намагаються вести наступальні дії на островах у Херсонській області на Дніпрі й, імовірно, продовжуватимуть такі спроби. Водночас він наголосив, що саме Запорізький напрямок залишається одним із головних пріоритетів для російського командування.

"Ми контратакуємо, звільняємо наші території. Хоча ситуація є складною. Ворог атакує, намагається атакувати і надалі. Росіяни будуть проводити великий літній наступ, і ми це розуміємо. Я думаю, що тут є певні ознаки, що ворог іде ва-банк", - підсумував він.

Війна Росії проти України - що відомо про бої в Запорізькій області

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук підкреслив, що ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі, що значно послабило позиції окупантів. Контратаки українських сил не дали ворогу реалізувати плани щодо створення плацдарму для наступу на Оріхів. Це істотно змінило ситуацію на цьому напрямку і загрожує подальшим втратам росіян.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак застеріг, що загроза вуличних боїв в Запоріжжі зараз відсутня, проте обстріли міста з боку росіян будуть продовжуватися із метою знищення енергетичної та промислової інфраструктури. Він відзначив, що Запоріжжя є ключовим промисловим центром, що робить його стратегічно важливим для ворога.

Відзначилися і українські спецпідрозділи ГУР, які провели успішну операцію на Запоріжжі, вибивши окупантів з укриттів і взявши при цьому в полон частину ворога. Як раніше повідомляв Главред, ці дії розвідників допомогли стабілізувати фронт і посилити оборону Запорізького напрямку.

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Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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