Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині.

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Ситуація на фронті / Колаж: главред, фото: DeepState, Укрінформ

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Аналітики DeepState показали свіжі мапи бойових дій

Окупанти просунулись на Донеччині та Харківщині

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Донецькій та Харківській областях.

Про це аналітичний проект DeepState повідомив 10 липня і опублікував свіжі мапи.

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За даними аналітиків, на Донеччині окупанти просунулись поблизу села Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Міньківки", - йдеться в повідомленні.

Міньківка / Фото: DeepState

Крім того, на Харківщині зафіксовано просування російських військ біля Бочкового Вовчанської міської громади Чугуївського району.

Бочкове / Фото: DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Збройні Сили України повністю звільнили селище Новохатське в Донецькій області від російських окупантів. Операцію провели спільними силами воїни 37 окремої бригади морської піхоти та бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Главред раніше писав, що Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів - такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Нагадаємо, речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що Росія посилила наступ на Харківщині. Він підкреснив збільшення кількості атак на Лиманському напрямку. Лише за добу російські окупанти втратили близько 300 солдат.

DeepState / Інфографіка: Главред

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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