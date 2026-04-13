Росіяни окупували ще один населений пункт на ключовому напрямку - DeepState

Окупаційні війська РФ загарбали нові території на Гуляйпільському напрямку.

Ворог окупував село на Запоріжжі

Росіяни захопили нові території на Гуляйпільському напрямку

Ворог окупував село Мирне на Запоріжжі

Аналітичний портал DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. Окупаційні війська РФ захопили назелений пункт на Гуляйпільському напрямку.

Про ситуацію на фронті аналітики порталу DeepState повідомили у неділю,12 квітня.

Зазначається, що на Гуляйпільському напрямку ворожі війська окупували село Мирне Пологівського району Запорізької області.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку - що кажуть у Генштабі

Генеральний штаб ЗСУ, повідомляв, що На Гуляйпільському напрямку впродовж доби 12 квітня зафіксовано 12 атак ворога у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного. Одна штурмова дія триває.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом від початку цієї доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Коли Росія може посилити наступ Окупанти готуються до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, ворог спробує скористатись певними змінами на передовій. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що наразі інтенсивність боїв невисока, але з появою листя на деревах ситуація може змінитися. Адже розпочнуться "сприятливі умови для атакувальних дій". Окрім того, окупанти зможуть частково відновити боєздатність до того, як розпочнеться потепління. Втім, зауважив Трегубов, є сумніви, чи допоможе це армії РФ. "Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде", - заявив Віктор Трегубов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, війська РФ активізували перекидання техніки з Бердянська на північ Донеччини, скориставшись великоднім перемир’ям. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, попри офіційні заяви про великоднє припинення вогню, армія РФ цинічно порушила перемир'я. Зафіксовано сотні атак по всій лінії фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00 11 квітня.

Російські окупанти скоїли черговий військовий злочин – розстріляли українських військовополонених. Про трагічний інцидент у ніч на неділю, 12 квітня, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

