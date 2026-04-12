Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

Окупанти масово транспортують військову техніку через Маріуполь, не приховуючи переміщення від спостереження.

Росіяни перекидають техніку з Бердянського напрямку на північ Донеччини

Коротко:

РФ перекидає техніку з Бердянська на північ Донеччини

Перевезення відбуваються відкрито через Маріуполь

Біля Азовсталі встановили нові блокпости

Російські окупаційні війська активізували перекидання техніки з району Бердянськ у напрямку півночі Донецька область, скориставшись великоднім перемир’ям. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, переміщення техніки відбувається відкрито, без маскування. Для цього окупанти активно використовують Маріуполь як логістичний вузол для підсилення своїх підрозділів на півночі регіону.

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", — зазначив очільник Центру.

Також зафіксовано посилення контролю в місті. Зокрема, поблизу заводу Азовсталь на пост-мосту встановлено два нові мобільні блокпости.

Як пояснив Андрющенко, це "звичайна дія перед проходом військових колон". Наразі триває моніторинг подальших переміщень російських сил.

Як повідомляв Главред, попри офіційні заяви про великоднє припинення вогню, армія РФ цинічно порушила перемир'я. Зафіксовано сотні атак по всій лінії фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00 11 квітня.

Російські окупанти скоїли черговий військовий злочин – розстріляли українських військовополонених. Про трагічний інцидент у ніч на неділю, 12 квітня, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Також російські окупаційні війська активізуються на Куп'янському напрямку, повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Читайте також:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

