Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

Вкотре ворог порушив звичаї та правила ведення війни.

https://glavred.net/war/okkupanty-rasstrelyali-ukrainskih-voennoplennyh-deepstate-10756097.html Посилання скопійоване

Окупанти розстріляли українських військовополонених

Коротко:

Окупанти вбили чотирьох українських військовослужбовців

Військовий злочин скоєно в Харківській області

Російські окупанти скоїли черговий військовий злочин – розстріляли українських військовополонених. Про трагічний інцидент у ніч на неділю, 12 квітня, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Окупанти вбили чотирьох військовослужбовців однієї з механізованих бригад Збройних сил України.

відео дня

"Вкотре ворог порушив звичаї та правила ведення війни – розстріляно 4 українських військовополонених біля Ветеринарного на Харківщині", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що противник зайшов на позицію "через сусідів".

Відео можна переглянути тут.

Як повідомляє пресслужба облпрокуратури, російські військовослужбовці, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного Харківської області.

"Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні.

За інформацією облпрокуратури, це сталося 11 квітня.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель) КК України.

Чи може Путін перемогти у війні: думка експерта

Економіст, політик і екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов вважає, що у Росії немає реальних шансів на військову перемогу над Україною. Ресурсна база агресора вичерпується, а військова промисловість перебуває в глибокій кризі.

"У Росії немає можливості продовжувати цю війну довго. Ми говоримо про дуже обмежений період, коли Путін може намагатися наступати. Питання про те, коли зупинити бойові дії, висить у повітрі. Все зводиться лише до особистої зацикленості Путіна, але ресурсна реальність поверне його на землю", - заявив він під час чату на Главреді.

Мілов переконаний, що військова перемога РФ над Україною неможлива. Зараз головне питання полягає не в результаті бойових дій, а в умовах майбутнього припинення вогню.

Перемир'я на Великдень

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про великоднє перемир'я у війні проти України, яке, за його заявою, має діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року. Військовому керівництву РФ було доручено припинити бойові дії, при цьому залишаючись готовими до можливих провокацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до такого кроку і раніше неодноразово пропонувала введення режиму тиші на Великдень.

За даними Генштабу ЗСУ, українські Сили оборони за наказом президента мають забезпечити дотримання режиму тиші на суші, в морі та в повітрі. Водночас Україна дотримуватиметься перемир’я лише у дзеркальному форматі у разі взаємних дій з боку РФ.

Президент Зеленський увечері 11 квітня підкреслив, що в разі відсутності російських ударів Україна також не завдаватиме ударів у відповідь, однак ЗСУ залишають за собою право реагувати на агресію. За його словами, сигнал про можливість продовження припинення вогню вже передано російській стороні.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред