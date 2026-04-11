Росіяни порушили великоднє перемир'я - Генштаб розкрив деталі

Генштаб ЗСУ підрахував сотні порушень перемир'я за перші години.

Генштаб шокував масштабами порушень

Головне:

РФ порушила оголошене великоднє перемир’я

Після 16:00 зафіксовано 469 порушень режиму тиші

На Запорізькому напрямку росіяни вбили евакуаційну групу

Попри офіційні заяви про великоднє припинення вогню, армія РФ цинічно порушила перемир'я. Зафіксовано сотні атак по всій лінії фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00 11 квітня.

"Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами", - йдеться у повіломлення Генштабу. відео дня

Загалом від початку доби на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Протягом доби 11 квітня РФ також завдала 57 авіаударів, скинувши 182 керовані авіабомби, а також здійснила тисячі обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Найінтенсивніші бої тривали на Костянтинівському напрямку, де українські захисники відбили 19 штурмів противника. На Покровському напрямку окупанти здійснили 18 атак, зазнавши втрат у живій силі та техніці.

Покровськ

За попередніми даними, лише на Покровському напрямку ліквідовано 67 російських військових, ще 24 поранено. Також знищено ворожий пункт управління, техніку та пошкоджено танки й артсистеми. За даними Генштабу, українські сили знищили або подавили 272 безпілотники різних типів.

Росіяни атакували українську евакуаційну групу

Під час великоднього перемир’я російські війська атакували українську евакуаційну групу на Запорізькому напрямку. За даними DeepState, це сталося поблизу Гуляйполя.

Аналітики повідомили, що інцидент стався близько 17:30. Російська армія застосувала FPV-дрони, внаслідок чого загинули українські військові, які були пораненими.

Окупанти також розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині.

"Росіяни зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон 4 військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно росіянами", - розповіли аналітики DeepState.

На якому напрямку перемир'я тривало лише дві години Заступник командира мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" 66-ї ОМБр Віталій із позивним "Гума" підтвердив в ефірі телеканалу "Ми - Україна", що російські окупаційні війська не дотримуються великоднього перемир’я, яке в односторонньому порядку оголосив правитель РФ Володимир Путін. За його словами, порушення режиму тиші фіксуються на Лиманському напрямку. Ворог продовжує застосовувати артилерію та FPV-дрони для ударів по позиціях українських військових. "Так само, як у минулому році, росіянам вистачило лише дві години для так званого перемир'я. А далі, як ви пам'ятаєте, почалися у нас вже і штурмові дії. Нічого не змінилося", - зазначив заступник командира.

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про великоднє перемир’я у війні проти України, яке, за його заявою, має діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року. Військовому керівництву РФ було доручено припинити бойові дії, водночас залишаючись готовими до можливих провокацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до такого кроку та раніше неодноразово пропонувала запровадження режиму тиші на Великдень.

За даними Генштабу ЗСУ, українські Сили оборони за наказом президента мають забезпечити дотримання режиму тиші на суходолі, у морі та в повітрі. Водночас Україна дотримуватиметься перемир’я лише у дзеркальному форматі у разі взаємних дій з боку РФ.

Президент Зеленський ввечері 11 квітння підкреслив, що у разі відсутності російських ударів Україна також не завдаватиме відповідей, однак ЗСУ залишають за собою право реагувати на агресію. За його словами, сигнал про можливість продовження припинення вогню вже передано російській стороні.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

