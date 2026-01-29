Рус
Росіяни намагаються прорвати кордон: в ДПСУ назвали найгарячіші напрямки

Марія Николишин
29 січня 2026, 16:18
ЗСУ беруть у полон росіян, які хочуть зайти на територію України.
Росіяни проводять спроби прорвати кордон / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Росіяни пробують просуватись в Харківській області
  • Зокрема, ворог виявляє активність у районі Вовчанських хуторів
  • Українські підрозділи відбивають атаки окупантів

Українські підрозділи зачищають населені пункти Харківської області та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дегтярне, Нестерне, Кругле.

відео дня

"Знову ж таки, спроби просування — це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день", - підкреслив він.

Речник ДПСУ додав, що українські військові беруть у полон окупантів, які намагалися зайти на територію України.

Демченко також розповів, що у Харківській області ворог виявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Спроби росіян прорвати кордон

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що є загроза початку боїв у всіх областях України, які межують з країною-агресором Росією.

За його словами, насамперед це стосується Чернігівської області.

Він також додав, що в Сумській області російські війська контролюють 230 кв км, але є загроза, що вони спробують розширити цю зону.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ заявляли, що заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо нібито ведення "вуличних боїв" і "зачистки" у Кутьківці на Харківщині не відповідають дійсності. Село перебуває під повним контролем Сил оборони.

В 7 корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляли, що війська армії країни-агресорки Росії посилюють тиск на північну частину Мирнограду Донецької області. У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом.

Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець говорив, що країна-агресор Росія зосередили близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

Читайте також:

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Харкова ДПСУ Харківська область новини України Андрій Демченко новини Харківщини війна Росії та України Фронт
