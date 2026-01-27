РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом.

У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом. / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Коротко:

Ворог активно тисне на північну частину Мирнограду

У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом

Ворог накопичує важку техніку у районі Новогродівки для штурму "верхнього" Мирнограду

Війська армії країни-агресорки Росії посилюють тиск на північну частину Мирнограду Донецької області.

У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом. Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ.

Зазначається, що для подальшого штурму "верхнього" Мирнограду окупанти продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки.

"У взаємодії із 1 корпусом Нацгвардії "Азов" блокуємо противника по лінії "східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське", йдеться у повідомленні.

Ситуація у Покровську

У Покровську ворог сконцентрував основні зусилля на окупації Гришиного. Використовуючи несприятливі погодні умови, ворог накопичує легку техніку та особовий склад в районі промзони на північному заході міста. Надалі ворог намагається просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.

Повідомляється, що днями група росіян зуміла просочитися у Гришине, але злагодженими діями українські оборонці знищили противника.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БпЛА різних видів. Зокрема, ворог активніше використовує "Молнії" як дрони-матки, що несуть на борту по два FPV і завдають по цілі потрійного удару. Зафіксовано також випадки застосування дронів на оптоволокні, які здатні проникати більш ніж на 20 км углиб української оборони.

За минулий тиждень противник скинув на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що на 20% більше за попередній тиждень, зазначають військові.

Чи можуть росіяни просунутись в Донецькій області

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що у військ РФ будуть величезні проблеми з подальшим просуванням в Донецькій області.

Він підкреслив, що Покровськ російські війська намагаються взяти вже більше року. Тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин сказав, що військові країни-агресорки Росії залишили свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області.

Сержант Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія" говорив, що окупанти намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога.

Нагадаємо, керівник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська.

Що відомо про Покровськ / Інфографика: Главред

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

