РФ стягує сили для наступу: військовий назвав два міста, які під загрозою

Речник сказав, що противник зараз намагається рухатися активніше.

Наступ росіян в Донецькій області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне:

Росіяни хочуть посилювати тиск на Слов’янському напрямку

Також ворог готується до штурмових дій в напрямку Краматорська

На цих ділянках зосереджено близько 80 тис. російських військових

Країна-агресор Росія зосередили близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Про це розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

За його словами, противник посилює логістику та перекидає резерви після відходу ЗСУ від Сіверська.

"Є дані від розвідки, що противник буде намагатись посилювати тиск саме на Слов’янському напрямку. Свого часу, після того, як ми змушені були відійти від Сіверська, противник там почав активно накопичувати особовий склад, постійно здійснює туди переміщення, логістику", - йдеться у заяві.

Він також додав, що окупаційні війська мають наміри активізувати штурмові дії й на Краматорському напрямку.

"Є інформація, що противник готує особовий склад, тобто підкріплення для подальших штурмових дій вже в напрямку населеного пункту Краматорська. Аналітики DeepState говорили про те, що противник має рух в населеному пункті Оріхового-Василівка. Так, дійсно, противник намагається туди рухатися активніше, ніж було до цього", - наголосив Запорожець.

Слов’янськ / Інфографіка: Главред

Чи можуть росіяни просунутись в Донецькій області

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що у військ РФ будуть величезні проблеми з подальшим просуванням в Донецькій області.

Він підкреслив, що Покровськ російські війська намагаються взяти вже більше року. Тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин сказав, що військові країни-агресорки Росії залишили свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області.

Сержант Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія" говорив, що окупанти намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога.

Керівник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

