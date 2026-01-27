РФ обстріляла пасажирський потяг на Харківщині: загорівся вагон, є поранені

На борту перебували 291 пасажир, людей оперативно евакуювали, наразі відомо про двох поранених.

РФ обстріляла пасажирський потяг на Харківщині: / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Олексій Кулеба

У Барвінківській громаді на Харківщині армія країни-агресорки Росії ударними дронами обстріляла пасажирський потяг "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Про це повідомляють віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Повідомляється про влучання перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Наразі відомо проо двох поранених, яких бригада поїзда передала медикам швидкої допомоги, обох госпіталізували.

На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби, зокрема медики, рятувальники та команда Укрзалізниці. Фахівці надають допомогу пасажирам та ліквідовують наслідки атаки.

Для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси, а також транспорт для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.

"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - зазначаив Кулеба.

