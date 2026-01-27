Рус
РФ обстріляла пасажирський потяг на Харківщині: загорівся вагон, є поранені

Інна Ковенько
27 січня 2026, 17:26
На борту перебували 291 пасажир, людей оперативно евакуювали, наразі відомо про двох поранених.
У Барвінківській громаді на Харківщині армія країни-агресорки Росії ударними дронами обстріляла пасажирський потяг "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Про це повідомляють віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Повідомляється про влучання перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Наразі відомо проо двох поранених, яких бригада поїзда передала медикам швидкої допомоги, обох госпіталізували.

На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби, зокрема медики, рятувальники та команда Укрзалізниці. Фахівці надають допомогу пасажирам та ліквідовують наслідки атаки.

Для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси, а також транспорт для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.

"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - зазначаив Кулеба.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу та область. У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Усі екстрені служби працюють на місцях попадань із самої ночі.

Також російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

Крім того, цієї ночі Росія завдала удару по інфраструктурі Львівської області. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів.

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

15:24

На Рівненщину прийде різке потепління, але ненадовго: коли очікувати нових морозів

15:18

Пригріє до +4 градусів: на Тернопільщину насувається значне потепління

