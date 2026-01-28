Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Росіяни проводять чергові інформаційно-психологічні операції.

В Росії заявили про захоплення Кутьківки на Харківщині

Ця інформація не відповідає дійсності

Противник лише здійснює спроби інфільтрації малими групами

Заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо нібито ведення "вуличних боїв" і "зачистки" у Кутьківці на Харківщині не відповідають дійсності. Село перебуває під повним контролем Сил оборони. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

"Населений пункт Кутьківка, який розташований у смузі відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, перебуває під повним контролем Сил оборони України. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що противник здійснює спроби інфільтрації малими групами, однак ці дії своєчасно виявляються та припиняються.

"Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові", - додали військові.

В ОК "Північ" наголосили, що інформація про "захоплення" Кутьківки є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій противника та не має нічого спільного з реальною обстановкою.

Прорив кордону в Харківській області

Керівник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше говорив, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області.

За його словами, найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська, де бойові дії не припиняються.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше глава Генштабу РФ Валерій Герасимов стверджував, що окупанти нібито захопили Куп'янськ Вузловий у Харківській області. Але за даними OSINT-аналітиків російські війська навіть не підійшли до цього населеного пункту.

В 7 корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ заявляли, що війська армії країни-агресорки Росії посилюють тиск на північну частину Мирнограду Донецької області.

Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець говорив, що Росія зосередили близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

