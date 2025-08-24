Рус
Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2025, 23:41оновлено 25 серпня, 01:04
Українські захисники мають тактичні просування на Донбасі, що може значно полегшити ситуацію.
Бійці ЗСУ мають успіхи на Донбасі

Що кажуть військові:

  • ЗСУ мають успішні тактичні просування на Донбасі
  • Українські військові вибивають окупантів з позицій на Покровському напрямку
  • Бійці ЗСУ відбили позиції на адмінкордоні з Дніпропетровською областю

Українські військові мають успішні тактичні просування на Донбасі. Це може значно полегшити ситуацію на відповідних напрямках. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Просування підрозділів СОУ "вимальовує непогану перспективу".

"Чесно кажучи, за всю повномасштабну війну аж незвично чути разом такі слова як "Донбас" та "просування наших військ", проте заглиблюючись в першопричини того всього, розумієш що то є логічна послідовність подій, що такі контратакувальні дії є більше захистом і запобіганням набагато гіршого", - зазначив лейтенант.

Українські військові відбили позиції на адмінкордоні з Дніпропетровською областю. Лейтенант зазначив, що ця інформація була подана з паузою. Нині Сили оборони мають успіхи в районі Мирнограда та продовжують контратакувати позиції окупантів.

Ситуація на Покровському напрямку

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" зазначив, що українські захисники виконують титанічну роботу на Покровському напрямку і поступово вибивають їх з позицій. Однак радіти ще зарано, адже ворог продовжує штурмувати.

"Ситуація стає важчою: ворог роздуплився, і екіпажі БПЛА вже працюють значно активніше, ніж кілька днів тому", - зазначив Бунятов.

На Лимансько -Сіверському напрямку ситуація також дуже складна, каже Бунятов.

"Лінія оборони, в стандартному розумінні, відсутня, ворог заходить групами у тил та виставляє позиції. Є позиції СОУ, які перебувають в оточенні вже кілька днів", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Нещодавно речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що в районі Добропілля ворог потрапив в оточення.

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.






