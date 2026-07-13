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Росіяни просочуються в одне місто: в ISW зробили тривожний прогноз

Марія Николишин
13 липня 2026, 09:49
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Російські війська закріпилися у східній частині Костянтинівки.
Росіяни просочуються в одне місто: в ISW зробили тривожний прогноз
Ситуація в Костянтинівці / колаж: Главред, фото: deepstatemap, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ
  • Росіяни просочуються та закріплюються у місті
  • Бої можуть тривати до кінця літа

Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони. Однак ситуацію не можна назвати легкою, адже ворог постійно просочується. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська закріпилися у східній частині Костянтинівки - від вулиці Театральної до вулиці Булгакова, уздовж вулиці Мінської, а також просунулися на північ від залізничного вокзалу.

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За його словами, бої тривають поблизу парку Металург і стадіону "Металург" у центральній частині міста.

"Українські військові продовжують утримувати позиції в промисловій зоні між річкою Кривий Торець і вулицею Правобережною в центрі міста. Крім того, вони зберігають невеликий плацдарм на річці Кривий Торець між державним науково-виробничим підприємством "Кварсит Костянтинівка" та підприємством "Свинець" у західній частині міста", - наголосив він.

Машовець переконаний, що бої за Костянтинівку триватимуть щонайменше до кінця липня 2026 року, а найімовірніше - і протягом серпня.

Водночас аналітики додають, що російські війська продовжують проводити інфільтрації і в інших районах Костянтинівсько-Дружківського тактичного напрямку.

"Геолоковані кадри за 10 липня показують, як українські сили завдали удару по позиції на південний схід від Васютинського (на схід від Краматорська) після того, як туди інфільтрувалися росіяни", - йдеться у звіті.

Росіяни просочуються в одне місто: в ISW зробили тривожний прогноз
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Чому РФ прагне захопити Костянтинівку

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко говорив, що Костянтинівка має певне стратегічне значення для росіян.

За його словами, окупанти прагнуть захопити місто для того, щоб розповісти у своїх ЗМІ про чергову так звану перемогу на полі бою та відкрити дорогу на Дружківку.

"Дружківка – це крайній форпост із півдня перед Слов'янсько-Краматорським напрямком, який є найбільшою агломерацією Донецької області. А Слов'янськ та Краматорськ – два останні великі міста, де, незважаючи на війну, ще залишається життя", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов раніше заявляв про активність російських військ на сході країни. Він підкреслив, що посилення тиску окупантів на Лиманському напрямку залишається одним із головних викликів для українських захисників. Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Зазначимо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив про можливі плани Росії розширити зону бойових дій. За його словами, загроза нового наступу на Чернігівщині враховується українським командуванням при плануванні оборони.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState фіксували просування російських військ ще на початку липня. Аналітики звернули увагу на просування армії РФ на гарячій ділянці фронту в Донецькій та Харківській областях і закликали профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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