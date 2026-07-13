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Погода в Одесі різко зміниться: коли на регіон насунуться грози та шквали

Анна Ярославська
13 липня 2026, 10:14
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На Одесу насувається негода. Оголошено штормове попередження.
Погода, море
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Фото: УНІАН

Коротко:

  • На Одеську область насувається негода зі шквальним вітром
  • Вдень у обласному центрі очікується гроза
  • Швидкість поривів західного вітру сягне 20 м/с

У понеділок, 13 липня, в Одеській області очікується нестабільна погода з дощами, грозами та поривчастим вітром. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) через несприятливі метеорологічні явища.

Як повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, під час негоди місцями можливі шквали зі швидкістю 15–20 м/с. В Одесі гроза очікується вдень.

відео дня

Температура повітря в області становитиме +23…+28 градусів, в Одесі - +24…+26 градусів. Вітер західний, 7–12 м/с.

Погода в Одесі
Погода в Одесі / sinoptik.ua

На узбережжі області вітер буде південно-західним зі швидкістю 6–11 м/с.

Море залишиться спокійним, з легким хвилюванням, а рівень води вздовж узбережжя буде безпечним. Температура морської води становитиме +19…+20 градусів.

Попри ймовірність опадів, видимість на дорогах області залишиться хорошою.

Крім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку. У північних районах Одеської області збережеться висока ймовірність виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел відкритого вогню, тоді як у південній частині регіону ризик оцінюється як переважно низький.

Прогноз пожежної небезпеки в Одеській області на 13 липня
Прогноз пожежної небезпеки по Одеській області на 13 липня / Фото: t.me/HMC_Odesa

Коли в Україну повернеться спека до +35

Як писав Главред, у перші дні тижня погода в Україні перебуватиме під впливом області зниженого тиску та нестабільної повітряної маси, тому очікуються дощі, що супроводжуватимуться грозами. Однак ближче до вихідних температура почне підвищуватися. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у другій половині тижня у зв’язку з формуванням антициклону на півночі Європи та зростанням тиску ймовірність опадів знизиться, а небо стане переважно малохмарним.

"Денні показники температури на крайньому півдні та в Закарпатті поступово досягнуть позначки +33…+35 градусів", - підкреслив синоптик.

Нагадаємо, у 2026 році сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті. Влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Температура вище норми очікується "практично у всіх куточках земної кулі".

У Європі сильна спека забрала життя понад 10 тисяч людей

Внаслідок рекордної спеки, що охопила західну частину Європи наприкінці червня, загинуло понад 10 тисяч людей.

Як пише Reuters, переважна більшість померлих були віком 65 років і старше.

Як заявив Лассе Вестергорд, головний лікар Державного інституту сироваток Данії, де проходить конференція EuroMOMO, така кількість смертей є незвичайною для цієї пори року.

"Така кількість смертей у цю пору року є незвичайною. Це справді дуже високий показник. Важко пояснити такий високий рівень смертності чимось іншим, окрім екстремальної спеки", - сказав Лассе Вестергорд.

Вчені наголосили: така спека була б "практично неможливою" без змін клімату, спричинених діяльністю людини.

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Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів - це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

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