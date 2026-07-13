'Російське керівництво зійшло з розуму': Зеленський зробив заяву після ударів РФ

На тлі російських атак Зеленський анонсував переговори, які мають посилити захист України.

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Зеленський зробив заяву після ударів РФ/ Колаж: Главред, фото: ДСНС, president.gov.ua

Головне із заяв Зеленського:

Росія продовжує атакувати цивільні об’єкти

Україні необхідно більше ППО та міжнародної підтримки

Найближчим часом відбудуться зустрічі й переговори, які посилять захист України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові російські удари по Одесі, Запоріжжю та Харківщині.

Глава держави заявив, що такі атаки вкотре доводять необхідність посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на РФ.

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"Сьогодні росіяни знову "перемогли" абсолютно цивільні об’єкти - звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, усі у світі бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну.

"Але тиск на Росію має спрацювати. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист", - додав Зеленський.

Шахед / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику обстрілів України - що відомо

РФ не має ракетних ресурсів для щотижневих масованих атак на Україну, проте продовжуватиме точкові запуски балістичних ракет для тиску на цивільне населення. Про це в інтерв’ю Главреду заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я думаю, що ресурс ракет у них все ж обмежений. Вони не можуть щотижня атакувати нас 20 ракетами. Гадаю, динаміка буде приблизно такою ж, як зараз", - підкреслив "Флеш".

За його словами, поодинокі масштабні атаки все ж залишаться можливими, хоча періодичність таких обстрілів істотно зменшиться.

"Час від часу будуть масовані залпи - наприклад, по 20–30 балістичних ракет. Можливо, раз на місяць або раз на кілька тижнів", - зазначив радник міністра оборони.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Вранці в понеділок, 13 липня, російська окупаційна армія атакувала Одесу ракетами й дронами. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про "приліт" по транспортній інфраструктурі.

Главред раніше писав, що в ніч на 13 липня росіяни масовано вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та одна з лікарень міста. Поранення отримали 13 людей, зокрема 15-річний підліток.

Крім того, в ніч на 11 липня Росія атакувала Київ балістичною зброєю. В результаті ударів у кількох районах столиці виникли пожежі та пошкодження нежитлових будівель.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

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