РФ завдала удару по Одесі, над містом — чорний дим: горять автобуси, є поранені

Зафіксовано "приліт" по транспортній інфраструктурі Одеси.

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В Одесі спалахнула сильна пожежа на автостоянці / Колаж: Главред, фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odesaMVA

Коротко:

Росія завдала удару по транспортній інфраструктурі Одеси

Загорілися автобуси, пошкоджено чотири будинки

Троє чоловіків госпіталізовано після атаки

Вранці в понеділок, 13 липня, російська окупаційна армія атакувала Одесу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух дронів і ракет у регіоні.

Після вибуху в небі над Одесою видно дим, повідомляє Суспільне.

відео дня

У Одесі дим після "прильоту" / Фото: t.me/suspilneodesa

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про "приліт" по транспортній інфраструктурі.

"Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Деталі з’ясовуємо", - написав Лисак у Telegram.

Тим часом у мережі з’явилася інформація, що окупанти атакували автостоянку в Одесі. Горять автобуси.

Дивіться відео - РФ атакувала автостоянку в Одесі:

Пізніше Лисак уточнив, що в результаті ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося загоряння автобусів.

Також пошкоджено 4 приватні будинки.

Попередньо постраждали троє чоловіків - 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На місці працюють усі відповідні служби.

В Одесі після російського удару горять автобуси / Фото: t.me/odesaMVA

Оновлено. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що зранку ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень.

Також уражено територію санаторію, зокрема, будівлю закладу.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє - на території автопарку та ще двоє - на території санаторію.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - додав Кіпер.

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, 11 липня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. В результаті атаки загинули дві людини, ще двоє - отримали поранення.

10 липня окупанти також атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті російського удару загинула одна людина.

8 липня російські окупаційні війська атакували Одесу, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені.

7 липня російська армія вкотре завдала ракетного удару по цивільному населенню Одеської області, застосувавши балістичну ракету з касетною боєголовкою. В результаті атаки на території виробничого підприємства загорілися будівля та автомобілі, за попередньою інформацією постраждали три людини.

РФ змінює підхід до обстрілів

Країна-агресор Росія не має ракетних ресурсів для щотижневих масованих атак на Україну, проте продовжуватиме точкові запуски балістичних ракет для тиску на цивільне населення. Про це в інтерв’ю Главреду заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я думаю, що ресурс ракет у них все ж обмежений. Вони не можуть щотижня атакувати нас 20 ракетами. Гадаю, динаміка буде приблизно такою ж, як зараз", - підкреслив "Флеш".

За його словами, поодинокі масштабні атаки все ж залишаться можливими, хоча періодичність таких обстрілів істотно зменшиться.

"Час від часу будуть масовані залпи - наприклад, по 20–30 балістичних ракет. Можливо, раз на місяць або раз на кілька тижнів", - зазначив радник міністра оборони.

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Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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