Ворог проривається до крайнього форпосту Донеччини: військовий пояснив задум РФ

Окупанти хочуть повністю захопити стратегічно важливе місто у Донецькій області.

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В районі Костянтинівки тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Дзюбенко:

Армія РФ намагається прорватися у Костянтинівку

Метою ворога є відкриття дороги на Дружківку

Українські військові тримають оборону, тому територіальні здобутки РФ мінімальні

Однією з найгарячіших ділянок фронту сьогодні є Костянтинівський напрямок. Ситуація там залишається складною, але контрольованою.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко. За його словами, окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається проводити активні штурми та зайти в Костянтинівку, щоб окупувати місто.

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"Нині Костянтинівка має певне стратегічне значення для росіян. Вони прагнуть захопити її для того, щоб розповісти у своїх ЗМІ про чергову так звану перемогу на полі бою та відкрити дорогу на Дружківку", - пояснив військовий.

Окупанти хочуть прорватися до найбільшої агломерації Донеччини

Дзюбенко зазначив, що Дружківка – це крайній форпост із півдня перед Слов'янсько-Краматорським напрямком, який є найбільшою агломерацією Донецької області. А Слов'янськ та Краматорськ – два останні великі міста, де, незважаючи на війну, ще залишається життя.

"Батальйон безпілотних систем Black Raven працює у складі 93-го ОМБр "Холодний Яр", яка веде оборонні бої на південно-західному напрямку Костянтинівки. Робота полягає у підтримці піхоти та низки підрозділів на наших рубежах та утриманні позицій. Ми плануємо та виконуємо свої завдання на тактичну глибину 15–20 кілометрів від лінії бойового зіткнення", - додав він.

Мова йде не про яскраві удари по території ворога, а про щоденну рутинну роботу з піхотинцями, пілотами, легкою технікою, артилерійськими системами, укриттями тощо.

Військовий зазначив, що серед вдалих уражених цілей противника був зокрема й споряджений БМ-21 "Град". Крім того, були різні військові операції за участю нашого батальйону. Серед них – операція зі стабілізації ситуації на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

"Найкращим критерієм ефективності роботи нашого батальйону та бригади загалом є утримання кордонів, на яких ми стоїмо. На своїй смузі ми працюємо із серпня 2025 року. Можна відкрити DeepState, порівняти зону відповідальності 93-ї бригади станом на 4 серпня минулого року і станом зараз, і побачити, що втрати територій мінімальні, а ми гідно тримаємо оборону", - підсумував Дзюбенко.

Яку тактику обрала армія РФ для захоплення Костянтинівки - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків CNN, ключовою метою Росії залишається повне захоплення Донбасу. Для цього, зокрема, необхідно встановити контроль над Костянтинівкою, яка має стратегічне значення для подальших дій.

Російські війська використовують тактику малих піхотних груп для проникнення в місто. Подібний підхід раніше застосовувався під час боїв за Покровськ, де бойові дії тривали місяцями після перших спроб штурму.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові запобігли спробі російських сил прорватися через державний кордон у районі Козачої Лопані Харківської області.

Раніше повідомлялося, що ключовим викликом для Сил оборони наразі є не лише стримування наступальних дій РФ, а й досягнення такого рівня стійкості, який дозволить змінити характер бойових дій.

Напередодні стало відомо, що літня наступальна кампанія російської армії 2026 року не виправдала очікувань військового керівництва РФ та повністю провалилася з погляду оперативних завдань.

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Про персону: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - український військовослужбовець, начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Він бере участь у плануванні та координації бойової роботи підрозділу БПЛА, який виконує розвідувальні та ударні завдання на одному з найскладніших напрямків російсько-української війни. Антон Дзюбенко також бере участь у розвитку системи підготовки операторів БПЛА та рекрутингу до свого підрозділу.

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