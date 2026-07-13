У РФ — вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському краї

Коротко:
- Дрони атакували Москву та Ставропольський край
- У Підмосков'ї БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок
- На хуторі Вязники спалахнула пожежа на нафтобазі
У ніч на 13 липня країна-агресор Росія зазнала удару дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.
Читайте в матеріалі - куди саме влучили дрони під час нічної атаки та які наслідки ударів у Підмосков’ї та на півдні РФ.
Атака на Москву
Мер Москви Сергій Собянін почав писати в Telegram про те, що сили ППО збивають дрони, які летять на столицю РФ о 22:20 у неділю.
В одному з дописів він повідомив про "відбиття атаки" восьми безпілотників, що може свідчити про те, що частина дронів долетіла до Москви.
За даними Собяніна станом на 04:59 ранку понеділка, за час нічної атаки ППО знищила нібито 37 безпілотників.
"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - зазначив він.
Дивіться відео - Кадри з місця роботи ППО:
Як повідомляє Telegram-канал Astra, мешканці Московської області стверджують, що дрон влетів у житловий багатоповерховий будинок у Солнечногорську.
Про постраждалих не повідомляється.
Пізніше місцевий губернатор Андрій Воробйов повідомив, що в Підмосков'ї "було збито та нейтралізовано 81 БПЛА".
"Безпілотники знищено над Одінцово, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменськом, Можайськом, Волоколамськом, Чеховим, Озерами, Істрою, Подольськом, Ступіно, Домодєдово, Солнечногорську та Коломні. На жаль, є загиблі та постраждалі. У селищі Піонерський в Істрі внаслідок падіння безпілотника загинули три людини, ще троє - отримали поранення. Виникла пожежа в п’яти приватних будинках (...) Руйнування також зафіксовано в селі Бабкіно (Істра) - там пошкоджено два приватні будинки. У Можайську в багатоквартирному будинку пошкоджено карниз і скління двох вікон. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Атака на Ставропольський край
У ніч на 13 липня мешканці Ставропольського краю повідомили про вибухи та пожежу в регіоні.
Місцевий губернатор Володимир Володимиров заявив, що о 01:13 у регіоні було оголошено про небезпеку застосування безпілотників.
Вже за кілька хвилин у OSINT-пабліках почали писати, що дрони атакували нафтобазу в місті Михайлівськ. Також у соцмережах з’явилися кадри пожежі на об’єкті. Повідомлялося, що горять резервуари.
Інформацію про загоряння підтвердив і сам губернатор.
"В результаті атаки сталося загоряння на території промислової зони в хуторі Вязники Шпаковського округу. Працюють пожежні розрахунки та інші екстрені служби", - йдеться в заяві.
Постраждалих, за даними Владимирова, немає.
OSINT-аналіз кадрів від очевидців, проведений Astra, підтвердив, що горить нафтобаза поруч із залізницею в хуторі Вязники. Це друга нафтобаза, яка зазнала атаки в цьому хуторі за останній тиждень. За 1,2 км від неї розташована ще одна нафтобаза, яку вже атакували українські дрони в ніч на 9 липня.
Дивіться відео - У Ставропольському краї горить нафтобаза:
Удари по РФ - останні новини
Як писав Главред, 12 липня сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ, десяти танкерам і чотирьом поромам противника в акваторії Азовського моря.
Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серію ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога.
У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижегородської області країни-агресора РФ.
Як удари по РФ впливають на завершення війни: думка експерта
Українські удари по російських нафтопереробних підприємствах вже позначаються на паливному ринку Росії. На цьому тлі Москва скоротила експорт дизельного палива, змушена шукати додаткові джерела поставок і стикається з перебоями у забезпеченні окремих регіонів, зокрема тимчасово окупованого Криму, пише Fox News.
Експерти вважають, що атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися не лише на перебігу війни, а й на внутрішній ситуації в Росії.
Російський опозиційний політик Максим Кац зазначив, що особливе значення має майбутня осіння кампанія з виборів до Держдуми, оскільки для Кремля важливо продемонструвати високий рівень підтримки влади.
На його думку, проблеми з паливом, що виникають, підривають одне з ключових завдань російської влади - переконати населення, що війна практично не впливає на повсякденне життя країни.
"Для танків паливо знайдуть. Питання не в цьому. Питання в тому, чи зможе Путін зберегти контроль над Росією", - зазначає опозиціонер.
Кац також підкреслив, що передбачити момент можливих політичних змін неможливо, оскільки авторитарні системи нерідко виглядають стійкими аж до їхнього раптового ослаблення.
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Про джерело: Astra
Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.
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