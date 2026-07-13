Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У РФ - вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському краї

Анна Ярославська
13 липня 2026, 07:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Потужні удари БПЛА по Росії спричинили масштабні пожежі.
У РФ - пожежі після атаки дронів
У РФ - пожежі після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Дрони атакували Москву та Ставропольський край
  • У Підмосков'ї БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок
  • На хуторі Вязники спалахнула пожежа на нафтобазі

У ніч на 13 липня країна-агресор Росія зазнала удару дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.

Читайте в матеріалі - куди саме влучили дрони під час нічної атаки та які наслідки ударів у Підмосков’ї та на півдні РФ.

відео дня

Атака на Москву

Мер Москви Сергій Собянін почав писати в Telegram про те, що сили ППО збивають дрони, які летять на столицю РФ о 22:20 у неділю.

В одному з дописів він повідомив про "відбиття атаки" восьми безпілотників, що може свідчити про те, що частина дронів долетіла до Москви.

За даними Собяніна станом на 04:59 ранку понеділка, за час нічної атаки ППО знищила нібито 37 безпілотників.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - зазначив він.

Дивіться відео - Кадри з місця роботи ППО:

Знімок екрана

Як повідомляє Telegram-канал Astra, мешканці Московської області стверджують, що дрон влетів у житловий багатоповерховий будинок у Солнечногорську.

Про постраждалих не повідомляється.

Наслідки нападу на Солнечногорськ
Наслідки атаки на Солнечногорськ / Фото: t.me/astrapress

Пізніше місцевий губернатор Андрій Воробйов повідомив, що в Підмосков'ї "було збито та нейтралізовано 81 БПЛА".

"Безпілотники знищено над Одінцово, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменськом, Можайськом, Волоколамськом, Чеховим, Озерами, Істрою, Подольськом, Ступіно, Домодєдово, Солнечногорську та Коломні. На жаль, є загиблі та постраждалі. У селищі Піонерський в Істрі внаслідок падіння безпілотника загинули три людини, ще троє - отримали поранення. Виникла пожежа в п’яти приватних будинках (...) Руйнування також зафіксовано в селі Бабкіно (Істра) - там пошкоджено два приватні будинки. У Можайську в багатоквартирному будинку пошкоджено карниз і скління двох вікон. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Атака на Ставропольський край

У ніч на 13 липня мешканці Ставропольського краю повідомили про вибухи та пожежу в регіоні.

Місцевий губернатор Володимир Володимиров заявив, що о 01:13 у регіоні було оголошено про небезпеку застосування безпілотників.

Напад на Ставропольський край
Атака на Ставропольський край / Фото: Exilenova+

Вже за кілька хвилин у OSINT-пабліках почали писати, що дрони атакували нафтобазу в місті Михайлівськ. Також у соцмережах з’явилися кадри пожежі на об’єкті. Повідомлялося, що горять резервуари.

Інформацію про загоряння підтвердив і сам губернатор.

"В результаті атаки сталося загоряння на території промислової зони в хуторі Вязники Шпаковського округу. Працюють пожежні розрахунки та інші екстрені служби", - йдеться в заяві.

Постраждалих, за даними Владимирова, немає.

У РФ — вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському краї
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

OSINT-аналіз кадрів від очевидців, проведений Astra, підтвердив, що горить нафтобаза поруч із залізницею в хуторі Вязники. Це друга нафтобаза, яка зазнала атаки в цьому хуторі за останній тиждень. За 1,2 км від неї розташована ще одна нафтобаза, яку вже атакували українські дрони в ніч на 9 липня.

Дивіться відео - У Ставропольському краї горить нафтобаза:

Знімок екрана

Удари по РФ - останні новини

Як писав Главред, 12 липня сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ, десяти танкерам і чотирьом поромам противника в акваторії Азовського моря.

Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серію ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога.

У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижегородської області країни-агресора РФ.

Як удари по РФ впливають на завершення війни: думка експерта

Українські удари по російських нафтопереробних підприємствах вже позначаються на паливному ринку Росії. На цьому тлі Москва скоротила експорт дизельного палива, змушена шукати додаткові джерела поставок і стикається з перебоями у забезпеченні окремих регіонів, зокрема тимчасово окупованого Криму, пише Fox News.

Експерти вважають, що атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися не лише на перебігу війни, а й на внутрішній ситуації в Росії.

Російський опозиційний політик Максим Кац зазначив, що особливе значення має майбутня осіння кампанія з виборів до Держдуми, оскільки для Кремля важливо продемонструвати високий рівень підтримки влади.

На його думку, проблеми з паливом, що виникають, підривають одне з ключових завдань російської влади - переконати населення, що війна практично не впливає на повсякденне життя країни.

"Для танків паливо знайдуть. Питання не в цьому. Питання в тому, чи зможе Путін зберегти контроль над Росією", - зазначає опозиціонер.

Кац також підкреслив, що передбачити момент можливих політичних змін неможливо, оскільки авторитарні системи нерідко виглядають стійкими аж до їхнього раптового ослаблення.

Інші новини:

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Москва новини Москви війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Понівечені будинки, багато поранених, серед них - дитина: РФ атакувала Запоріжжя

Понівечені будинки, багато поранених, серед них - дитина: РФ атакувала Запоріжжя

07:59Україна
У РФ — вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському краї

У РФ — вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському краї

07:06Війна
РФ вдарила по житлових будинках у Запоріжжі та Одесі: є поранені та "прильоти"

РФ вдарила по житлових будинках у Запоріжжі та Одесі: є поранені та "прильоти"

23:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Більшість використовує тертку неправильно: для чого потрібна колюча сторона

Більшість використовує тертку неправильно: для чого потрібна колюча сторона

Мільйони кроликів в Австралії, але їх не їдять: головні причини табу

Мільйони кроликів в Австралії, але їх не їдять: головні причини табу

Китайський гороскоп на завтра, 13 липня: Тиграм - поступки, Півням - пристрасті

Китайський гороскоп на завтра, 13 липня: Тиграм - поступки, Півням - пристрасті

Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

Життя стане набагато кращим: для кого 13 липня почнеться біла смуга в житті

Життя стане набагато кращим: для кого 13 липня почнеться біла смуга в житті

Останні новини

07:59

Понівечені будинки, багато поранених, серед них - дитина: РФ атакувала Запоріжжя

07:52

Портников про смерть Ліндсі Грема: "Помер останній яструб Америки"Погляд

07:06

У РФ — вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському країВідео

05:10

Для трьох знаків зодіаку починається доленосний тиждень: хто серед щасливчиків

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мами із сином за 45 с

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
03:33

Чи потрібно витирати посуд після миття: наслідки звичайної звички

03:03

Як чужий посуд руйнує гармонію в домі — народні прикмети та застереження

02:13

Казати "круглосуточно" - помилка: як правильно говорити українською

12 липня, неділя
23:57

РФ вдарила по житлових будинках у Запоріжжі та Одесі: є поранені та "прильоти"Відео

Реклама
23:20

Тисячі патронів і гранат: нові деталі скандалу з подвійним вбивством у 155-й ОМБр

23:04

Макрон збирає масштабну "коаліцію охочих" у Парижі: що готують для України

22:23

Імовірність завершення війни: у Fox News оцінили удари України по НПЗ РФ

22:09

Як вигнати кротів з ділянки раз і назавжди: спосіб, про який знають далеко не всі

21:41

Смерть Грема сталася надто вчасно, щоб бути випадковою — НевзоровПогляд

21:26

Подробиці кадрових перестановок зі зміною посла в США: ЗМІ дізналися деталі

21:17

Ситуація загострюється: окупанти просунулися на ключовій ділянці фронту

20:25

Зачистили територію та взяли десятки полонених: подробиці успіху РДК на півдні

19:32

Більшість використовує тертку неправильно: для чого потрібна колюча сторона

19:25

Росія атакує небезпечним дроном нового покоління: у МО розкрили головну технологію

18:27

Щури в паніці покинуть будинок: потрібен лише один простий кухонний інгредієнтВідео

Реклама
17:54

В "Укроборонпромі" звільнили керівників після вибухів у Вишневому - що відомо

17:43

Терехов вийшов за межі регіонального політика і може претендувати на посаду прем’єра, - експерт

17:35

Як правильно прощатися українською: слово "пока" варто забути

17:30

Процеси розпочато: аналітик розповів, як будуть усувати Путіна

17:23

Слимаки обходитимуть грядки десятою дорогою: копійчаний спосіб врятує врожайВідео

17:16

Немає грошей: стала відома неприваблива правда про принца Гаррі

16:43

Браслет за 83 тисячі у два роки: дружина Усика показала молодшу доньку

16:34

Чому вершкове масло вже не таке жовте, як за часів СРСР: причина вас здивує

16:28

Зірка фільмів "Поліцейська академія" та "Голий пістолет" помер у хоспісі

16:25

Удари вглиб РФ вразили Трампа: WSJ про різку зміну ставлення до України

16:02

Ідеально для всього: диво-маринад "1-2-3", який врятує літні заготівлі

15:53

Путін може відкрити новий фронт: нардеп назвав можливий напрямок

15:20

Останній шанс Путіна: Кремль готує удар по Європі – Independent

15:09

Життя стане набагато кращим: для кого 13 липня почнеться біла смуга в житті

15:05

Гроші самі йдуть до них: п’ять знаків зодіаку частіше за інших стають багатими

15:01

Підлога пахнутиме свіжістю значно довше: що протрібно додати у воду для миття

14:48

Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

14:40

В Україні готується відставка прем'єра та перезапуск уряду: Зеленський розповів подробиці

14:13

Привітання з днем народження подрузі - красиві слова та прикольні картинки

14:11

РФ атакуватиме усе, що зможе: "Флеш" попередив про нову фазу війни та загрози

Реклама
13:53

Навіщо ставити кавову гущу з содою в холодильник: незамінний лайфхак

13:47

"Ідуть малими групами": окупанти посилили тиск на Лиманському напрямку

13:42

Китайський гороскоп на завтра, 13 липня: Тиграм - поступки, Півням - пристрасті

13:27

Росія готує нову загрозу: Флеш пояснив, чому над Україною стало менше Шахедів

13:00

Мільйони кроликів в Австралії, але їх не їдять: головні причини табу

12:58

В Україну повертається комфортне тепло: якою буде погода на початку тижня

12:56

Відкриті чи закриті вікна: що справді допоможе зберегти прохолоду в будинкуВідео

12:54

Клієнтка "ПриватБанку" втратила 10 тисяч гривень: жінка у всьому звинувачує банк

12:16

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

12:14

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти