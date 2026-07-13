У РФ — вибухи та пожежі: дрони завдали ударів по Москві та НПЗ у Ставропольському краї

Потужні удари БПЛА по Росії спричинили масштабні пожежі.

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У РФ - пожежі після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Дрони атакували Москву та Ставропольський край

У Підмосков'ї БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок

На хуторі Вязники спалахнула пожежа на нафтобазі

У ніч на 13 липня країна-агресор Росія зазнала удару дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.

Читайте в матеріалі - куди саме влучили дрони під час нічної атаки та які наслідки ударів у Підмосков’ї та на півдні РФ.

відео дня

Атака на Москву

Мер Москви Сергій Собянін почав писати в Telegram про те, що сили ППО збивають дрони, які летять на столицю РФ о 22:20 у неділю.

В одному з дописів він повідомив про "відбиття атаки" восьми безпілотників, що може свідчити про те, що частина дронів долетіла до Москви.

За даними Собяніна станом на 04:59 ранку понеділка, за час нічної атаки ППО знищила нібито 37 безпілотників.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - зазначив він.

Дивіться відео - Кадри з місця роботи ППО:

Як повідомляє Telegram-канал Astra, мешканці Московської області стверджують, що дрон влетів у житловий багатоповерховий будинок у Солнечногорську.

Про постраждалих не повідомляється.

Наслідки атаки на Солнечногорськ / Фото: t.me/astrapress

Пізніше місцевий губернатор Андрій Воробйов повідомив, що в Підмосков'ї "було збито та нейтралізовано 81 БПЛА".

"Безпілотники знищено над Одінцово, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменськом, Можайськом, Волоколамськом, Чеховим, Озерами, Істрою, Подольськом, Ступіно, Домодєдово, Солнечногорську та Коломні. На жаль, є загиблі та постраждалі. У селищі Піонерський в Істрі внаслідок падіння безпілотника загинули три людини, ще троє - отримали поранення. Виникла пожежа в п’яти приватних будинках (...) Руйнування також зафіксовано в селі Бабкіно (Істра) - там пошкоджено два приватні будинки. У Можайську в багатоквартирному будинку пошкоджено карниз і скління двох вікон. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Атака на Ставропольський край

У ніч на 13 липня мешканці Ставропольського краю повідомили про вибухи та пожежу в регіоні.

Місцевий губернатор Володимир Володимиров заявив, що о 01:13 у регіоні було оголошено про небезпеку застосування безпілотників.

Атака на Ставропольський край / Фото: Exilenova+

Вже за кілька хвилин у OSINT-пабліках почали писати, що дрони атакували нафтобазу в місті Михайлівськ. Також у соцмережах з’явилися кадри пожежі на об’єкті. Повідомлялося, що горять резервуари.

Інформацію про загоряння підтвердив і сам губернатор.

"В результаті атаки сталося загоряння на території промислової зони в хуторі Вязники Шпаковського округу. Працюють пожежні розрахунки та інші екстрені служби", - йдеться в заяві.

Постраждалих, за даними Владимирова, немає.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

OSINT-аналіз кадрів від очевидців, проведений Astra, підтвердив, що горить нафтобаза поруч із залізницею в хуторі Вязники. Це друга нафтобаза, яка зазнала атаки в цьому хуторі за останній тиждень. За 1,2 км від неї розташована ще одна нафтобаза, яку вже атакували українські дрони в ніч на 9 липня.

Дивіться відео - У Ставропольському краї горить нафтобаза:

Удари по РФ - останні новини

Як писав Главред, 12 липня сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ, десяти танкерам і чотирьом поромам противника в акваторії Азовського моря.

Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серію ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога.

У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижегородської області країни-агресора РФ.

Як удари по РФ впливають на завершення війни: думка експерта

Українські удари по російських нафтопереробних підприємствах вже позначаються на паливному ринку Росії. На цьому тлі Москва скоротила експорт дизельного палива, змушена шукати додаткові джерела поставок і стикається з перебоями у забезпеченні окремих регіонів, зокрема тимчасово окупованого Криму, пише Fox News.

Експерти вважають, що атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися не лише на перебігу війни, а й на внутрішній ситуації в Росії.

Російський опозиційний політик Максим Кац зазначив, що особливе значення має майбутня осіння кампанія з виборів до Держдуми, оскільки для Кремля важливо продемонструвати високий рівень підтримки влади.

На його думку, проблеми з паливом, що виникають, підривають одне з ключових завдань російської влади - переконати населення, що війна практично не впливає на повсякденне життя країни.

"Для танків паливо знайдуть. Питання не в цьому. Питання в тому, чи зможе Путін зберегти контроль над Росією", - зазначає опозиціонер.

Кац також підкреслив, що передбачити момент можливих політичних змін неможливо, оскільки авторитарні системи нерідко виглядають стійкими аж до їхнього раптового ослаблення.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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