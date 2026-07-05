'Підступний план': у DeepState розкрили, навіщо РФ просить 'перемир'я' у Костянтинівці

У DeepState вважають, що на пропозицію росіян у жодному разі не можна погоджуватися.

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Колаж: Главред, фото: Бригада Патрульної поліції "Хижак", DeepState

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РФ запропонувала Україні тимчасово припинити вогонь у Костянтинівці

У DeepState назвали цю ініціативу підступним планом і закликали не погоджуватися на неї

Аналітики вважають, що пауза дозволить військам РФ закріпитися в місті

РФ запропонувала Україні тимчасово припинити вогонь у Костянтинівці, однак така ініціатива може бути спробою використати паузу для закріплення своїх сил у місті. Так ситуацію оцінюють аналітики DeepState.

"Це підступний план, на який ні в якому разі не можна погоджуватися, адже саме ударно-пошукові роботи наших пілотів не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. відео дня

За словами аналітиків, інфільтрація російських військ стала можливою через їхню чисельну перевагу та недостатню кількість української піхоти. І саме удари дронами доставляє противнику найбільших втрат.

У DeepState додали, що росіяни це розуміють і шукають будь-які можливості окупувати місто, де помирає багато їх солдат.

"Так само лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли, коли саме РФ знищує місто постійними ударами КАБів та дронів. Категорично не можна погоджуватися на будь-які мирні тимчасові пропозиції ворога, адже це брехня, за якою ховається підступність", - підсумували у DeepState.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці

За словами аналітиків, зараз у Костянтинівці тривають активні бої. Російські підрозділи вже вийшли до околиць міста, намагаються закріпитися на зайнятих позиціях і водночас невеликими групами просочуються вглиб населеного пункту.

Зазначається, що окупанти прагнуть закріпитися в районах Іллінівки та Новодмитрівки, щоб перекрити будь-який рух та контроль практично в усій Костянтинівці. Паралельно тривають спроби інфільтрації в саме місто, хоча росіяниі зазнають значних втрат.

Аналітики наголошують, що ситуація в Костянтинівці залишається складною. Водночас місто перебуває під контролем Сил оборони України.

"Варто розуміти, що "флаговтики", які часто зустрічаються в мережі є виключно медійною складовою ворога, адже всіх піхотинців, які доживають до фіксації кадра знищують або беруть в полон", - додають у DeepState.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація навколо Костянтинівки - останні новини

Нагадаємо, Росія цинічно запропонувала Україні організувати передачу тіл загиблих військовослужбовців у Костянтинівці Донецької області та припинити вогонь. Зазначається, що з 12:00 до 18:00 за московським часом 6 липня "українській стороні пропонується припинити обстріл міста".

Главред раніше писав, що російський диктатор Володимир Путін та представники військового командування РФ суттєво перебільшили заяви про нібито повне захоплення Константинівки. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше Володимир Зеленський заявив, що твердження російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Константинівки в Донецькій області не відповідає дійсності. "Якщо Константинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зустрітися зі мною й знайти дипломатичні рішення, щоб нарешті закінчити війну", - підкреслив він.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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