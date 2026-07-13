"Чарівний хлопчик": Білик несподівано показала сина, який значно подорослішав

Співачка опублікувала відео зі своїм 10-річним сином, який помітно подорослішав.

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Ірина Білик показала сина / колаж: Главред, скріншот із відео

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Ірина Білик показала молодшого сина

Як зараз виглядає син Білик

Відома українська співачка Ірина Білик порадувала підписників рідкісними кадрами зі своїм молодшим сином Табрізом. Зіркова мама показала в Instagram, як разом із 10-річним хлопчиком вирушила на захоплюючий майстер-клас із гончарства.

Табріз здивував помітними змінами у зовнішності, адже вже досить давно не з’являвся у соцмережах своєї знаменитої мами. Хлопчик помітно підріс, відростив темне волосся майже до плечей, а його риси обличчя стали більш дорослими. Він поступово вступає в підлітковий вік, але все ще із задоволенням проводить час із мамою.

відео дня

Ірина Білик - син Табріз / скріншот із відео

У опублікованому ролику Білик і Табріз, одягнувши спеціальні фартухи, старанно вчаться працювати з глиною. Співачка з теплою посмішкою та неприхованою ніжністю спостерігала за процесом, поки її син із величезним інтересом освоював нове для себе ремесло. У підсумку хлопчику вдалося самостійно виліпити гарну глиняну чашу та прикрасити її усміхненим личком.

"Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом?" - запитала аудиторію артистка.

Як виглядає молодший син Ірини Білик / скрін з відео

Шанувальники із захопленням відреагували на запитання Ірини Білик і засипали компліментами зіркову маму.

"Який чарівний, милий хлопчик. Ірина Миколаївна, як завжди, топ"

"Який гарний хлопчик! Ірино, ви неймовірна матуся"

"Моменти разом - це найголовніше"

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що співачка Камалія вперше відверто розповіла про зміни в особистому житті після гучного розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром. Через місяць після рішення розлучитися з чоловіком у неї зав’язалися нові романтичні стосунки, які призвели до заручин.

Також Віктор Павлик відверто розповів про те, як різниця у віці позначається на його сімейному житті з Катериною Репяховою. Музикант підкреслив, що зараз абсолютно щасливий у шлюбі, а головним підтвердженням цього стало народження спільного сина.

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Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Завдяки високій популярності (особливо в 90-ті), любові до перевтілень та величезному впливу на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

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