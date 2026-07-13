"Чарівний хлопчик": Білик несподівано показала сина, який значно подорослішав

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- Ірина Білик показала молодшого сина
- Як зараз виглядає син Білик
Відома українська співачка Ірина Білик порадувала підписників рідкісними кадрами зі своїм молодшим сином Табрізом. Зіркова мама показала в Instagram, як разом із 10-річним хлопчиком вирушила на захоплюючий майстер-клас із гончарства.
Табріз здивував помітними змінами у зовнішності, адже вже досить давно не з’являвся у соцмережах своєї знаменитої мами. Хлопчик помітно підріс, відростив темне волосся майже до плечей, а його риси обличчя стали більш дорослими. Він поступово вступає в підлітковий вік, але все ще із задоволенням проводить час із мамою.
У опублікованому ролику Білик і Табріз, одягнувши спеціальні фартухи, старанно вчаться працювати з глиною. Співачка з теплою посмішкою та неприхованою ніжністю спостерігала за процесом, поки її син із величезним інтересом освоював нове для себе ремесло. У підсумку хлопчику вдалося самостійно виліпити гарну глиняну чашу та прикрасити її усміхненим личком.
"Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом?" - запитала аудиторію артистка.
Шанувальники із захопленням відреагували на запитання Ірини Білик і засипали компліментами зіркову маму.
"Який чарівний, милий хлопчик. Ірина Миколаївна, як завжди, топ"
"Який гарний хлопчик! Ірино, ви неймовірна матуся"
"Моменти разом - це найголовніше"
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Про персону: Ірина Білик
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Завдяки високій популярності (особливо в 90-ті), любові до перевтілень та величезному впливу на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.
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