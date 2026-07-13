"Дуже ревнивий": молодий коханий зробив Камалії пропозицію руки та серця

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Відома українська співачка Камалія вперше відверто розповіла про особисте життя після гучного розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром. Артистка зізналася в інтерв'ю Марічці Довбенко, що всього через місяць після рішення про розлучення з чоловіком у її житті з'явився новий коханий.
Новий обранець оточив зірку неймовірною увагою, щодня дарував квіти та допоміг їй знову розправити крила після важкого розриву з колишнім чоловіком.
"Коли ти розбита і відчуваєш себе непотрібною, що минуло 20 років шлюбу, а ти ніхто… Тоді мене знищили, знецінили. А тут - підносять. Я знову почала відчувати себе романтичною, натхненною", - поділилася Камалія.
Співачка не стала приховувати, що швидко закохалася, а романтичні побачення повернули їй пристрасть до життя. За її словами, таємничий кавалер виявився трохи молодшим за неї. Він не олігарх, проте дуже привабливий і перспективний.
"Чоловік трохи молодший за мене. Теж такий непростий - не якийсь там мільйонер - але дуже перспективний. Симпатичний, у моєму смаку - такий смаглявий. Ти починаєш закохуватися...", - згадує зірка.
Стосунки розвивалися настільки стрімко, що Камалія навіть отримала пропозицію руки й серця. Спочатку співачка погодилася, але пізніше прийняла непросте рішення розірвати заручини. Головною причиною стали патологічні ревнощі чоловіка та його бажання повністю контролювати життя артистки.
"Я спочатку погодилася, а потім подумала і сказала, що ні. Я просто побачила, що він дуже ревнивий і власницький. Він ревнував до дітей, до Захура. Я зрозуміла, що якщо вийду заміж, то не зможу нормально бачити своїх дітей, не зможу їх виховувати й приділяти їм достатньо часу", - заявила виконавиця.
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Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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