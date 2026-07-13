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"Дуже ревнивий": молодий коханий зробив Камалії пропозицію руки та серця

Христина Трохимчук
13 липня 2026, 09:52
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Співачка зізналася, що після розлучення зустріла нового перспективного обранця, який запропонував їй вийти за нього заміж.
Камалія - особисте життя
Камалія - особисте життя / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Камалія розповіла про заручини
  • Чому співачка відкинула свого нареченого

Відома українська співачка Камалія вперше відверто розповіла про особисте життя після гучного розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром. Артистка зізналася в інтерв'ю Марічці Довбенко, що всього через місяць після рішення про розлучення з чоловіком у її житті з'явився новий коханий.

Новий обранець оточив зірку неймовірною увагою, щодня дарував квіти та допоміг їй знову розправити крила після важкого розриву з колишнім чоловіком.

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"Коли ти розбита і відчуваєш себе непотрібною, що минуло 20 років шлюбу, а ти ніхто… Тоді мене знищили, знецінили. А тут - підносять. Я знову почала відчувати себе романтичною, натхненною", - поділилася Камалія.

Камалія - пропозиція руки і серця
Камалія - пропозиція руки й серця / скріншот із відео

Співачка не стала приховувати, що швидко закохалася, а романтичні побачення повернули їй пристрасть до життя. За її словами, таємничий кавалер виявився трохи молодшим за неї. Він не олігарх, проте дуже привабливий і перспективний.

"Чоловік трохи молодший за мене. Теж такий непростий - не якийсь там мільйонер - але дуже перспективний. Симпатичний, у моєму смаку - такий смаглявий. Ти починаєш закохуватися...", - згадує зірка.

Камалія - заручини
Камалія - заручини / скрін з відео

Стосунки розвивалися настільки стрімко, що Камалія навіть отримала пропозицію руки й серця. Спочатку співачка погодилася, але пізніше прийняла непросте рішення розірвати заручини. Головною причиною стали патологічні ревнощі чоловіка та його бажання повністю контролювати життя артистки.

"Я спочатку погодилася, а потім подумала і сказала, що ні. Я просто побачила, що він дуже ревнивий і власницький. Він ревнував до дітей, до Захура. Я зрозуміла, що якщо вийду заміж, то не зможу нормально бачити своїх дітей, не зможу їх виховувати й приділяти їм достатньо часу", - заявила виконавиця.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співак Віктор Павлик відверто розповів про те, як значна різниця у віці позначається на його сімейному житті з Катериною Репяховою. Народний артист зізнався, що дуже вдячний молодій дружині й багато в чому завдячує їй.

Також Леся Нікітюк стурбувала підписників у соцмережах повідомленням про екстрену поїздку. Зірка зізналася, що була змушена терміново вирушити до Тернополя через госпіталізацію близького друга, стан якого наразі оцінюється як критичний.

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Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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