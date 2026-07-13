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Смерть Ліндсі Грема: Україна втратила ключовий канал зв’язку з Трампом - Bloomberg

Анна Ярославська
13 липня 2026, 08:29
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Після смерті сенатора Грема союзникам доведеться шукати нових прихильників.
Ліндсі Грем
Ліндсі Грем був затятим прихильником України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Смерть Ліндсі Грема позбавила Київ важливого лобіста в США
  • Союзникам США доведеться шукати нових захисників своїх інтересів
  • У Сенаті закликали ухвалити санкції проти РФ на згадку про нього

Несподівана смерть американського сенатора Ліндсі Грема позбавляє Україну одного з найефективніших каналів зв’язку з Білим домом. Як пише Bloomberg, покійний конгресмен мав унікальний набір навичок, адже він підтримував тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, умів працювати з сенаторами-демократами та мав міцні зв’язки з іноземними лідерами.

Видання нагадує, що за останні три дні перед смертю сенатор від Південної Кароліни зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прогулявся заводом з виробництва безпілотників в Україні та уклав угоду з сенаторами щодо просування законопроекту про санкції проти Росії.

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Це був десятий візит Грема до України з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, і більшу частину другого терміну Дональда Трампа він намагався зберегти підтримку США Україні попри напружені відносини між Трампом і Зеленським. Bloomberg зазначає, що сенатор Грем став "важливим активом" для українського лідера.

"Тепер Україні та іншим союзникам США доведеться шукати інших прихильників, що буде непросто. Грем відточив унікальний набір навичок, поєднуючи тісні зв’язки з Трампом, вміння працювати з демократами в Сенаті та глибокі зв’язки з іноземними лідерами", - підкреслюють журналісти.

Голова дослідницького інституту "Пента" Володимир Фесенко заявив, що Грем відігравав важливу роль як один із українських лобістів у оточенні Трампа, навіть якщо йому не завжди вдавалося досягти успіху.

"Трамп не завжди прислухався до Грема, оскільки той не мав такого впливу, як, наприклад, посланець Віткофф. Тепер перед нами постає питання: чи є інші гравці, подібні до Грема, з впливовими позиціями в Сенаті та доступом до Трампа?", - сказав він.

Як повідомив один європейський дипломат, європейські країни розглядали Грема як ключову впливову фігуру Білого дому, здатну не лише підтримати Україну, а й покарати Росію. За словами людини, обізнаної з думкою європейських лідерів, він також вважався одним із небагатьох високопоставлених республіканців, які виявляли активний та обізнаний інтерес до зовнішньої політики.

"Нам знадобляться й інші сенатори, які зможуть зайняти його місце в питанні України", - заявив член Палати представників Дон Бекон, республіканець із Небраски та затятий прихильник України.

Сенатор Тім Скотт - республіканець із Південної Кароліни - згадав про унікальний стиль ведення переговорів Гремом.

"Ось що нам потрібно пам’ятати про Ліндсі та Україну: він хотів врятувати якомога більше життів українців, бо знав те, що знаємо ми всі: Росія була агресором, що Росія через Путіна намагалася влаштувати геноцид в Україні. І Ліндсі Грем хотів стати на захист і сказати: „Ні, тільки не за мого життя". І він закликав президента Трампа бути максимально залученим до ситуації", - сказав Скотт у програмі Fox News Sunday.

У п’ятницю група сенаторів від обох партій, включаючи Грема, оголосила, що Трамп погодився просунути новий законопроект про санкції проти Росії. Вони не уточнили деталі змін у законопроекті, який давно застряг, але заявили, що очікують на його швидке ухвалення. Після смерті Грема кілька сенаторів-демократів закликали до якнайшвидшого ухвалення законопроекту про санкції проти Росії. Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, наголосив, що це буде "гідною даниною пам’яті".

"Я назавжди запам’ятаю нашу останню тривалу розмову цими вихідними, коли він радісно відзначав досягнення угоди щодо нашого законопроекту про санкції проти Росії й сказав: „Це надзвичайно важлива подія - ми всі молодці"", - розповів Блюменталь.

Помер Ліндсі Грем - що відомо

Як писав Главред, 11 липня у США помер відомий американський політик, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем. Про смерть одного з найвпливовіших представників Республіканської партії повідомили 12 липня на його офіційній сторінці в соціальній мережі X.

NBC News із посиланням на отриманий запис поліцейського сканера повідомляє, що служба екстреної допомоги отримала виклик щодо зупинки серця біля будинку Грема на Капітолійському пагорбі в суботу ввечері.

Також відомо, що парамедики виносили чоловіка на ношах з будинку Грема до машини швидкої допомоги.

Ліндсі Грем був одним із найвпливовіших представників Республіканської партії у сфері оборони та міжнародної політики.

Сенатор неодноразово виступав за збереження активної ролі США в міжнародній політиці та підтримував союзників Вашингтона, зокрема Україну.

Всього за кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ, де зустрівся з українськими журналістами та зробив низку гучних заяв.

За його словами, президент США Дональд Трамп став значно прихильніше ставитися до України після того, як побачив успіхи української армії на полі бою.

Тоді він висловив упевненість, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для завершення війни.

"Ми переживаємо тут унікальний момент. У найближчі місяці, якщо ми все зробимо правильно - підвищимо бойову ефективність України, переконаємо людей допомагати нам у боротьбі з Путіним, а не підтримувати його, - ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Грем.

Невзоров засумнівався у версії природної смерті Грема

Публіцист Олександр Невзоров заявив, що "повірити в природну смерть сенатора Ліндсі Грема буде дуже складно". За його словами, смерть сенатора сталася на тлі загострення його давнього протистояння з Кремлем.

"Російський режим довго й докладно описував свою ненависть до сенатора. Кремль справедливо вважав, що саме Грем здатний "перемикати" Трампа в режим реального розуміння "російської підлості" та небезпеки "Росії для всієї земної цивілізації". Смерть Грема дивовижним чином припала на дні вирішальної битви за "серце і душу" Трампа. Це не конспірологія. Можливо, все й "не так". Але, як правило, у смерті й у Росії "відбитки пальців" дивним чином збігаються", - написав Невзоров.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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