РФ посилює тиск та готує новий наступ: що відбувається на фронті

РФ перегруповує сили та нарощує активність для можливих нових наступальних операцій на фронті.

Російські війська посилюють тиск на Сумщині

Коротко:

РФ перегруповує сили для нових штурмів

Бої найінтенсивніші на Покровському напрямку

Фіксуються зміни на Сумському та Оріхівському

Попри значні втрати, російські війська не знижують інтенсивності бойових дій та продовжують підготовку до можливих нових наступальних операцій. Після короткого зменшення активності противник знову здійснює перегрупування та накопичує ресурси для продовження весняно-літньої кампанії. Про це в ефірі "24 Каналу" повідомив військовий оглядач Іван Тимочко.

За його словами, ознаки підготовки до нових штурмів фіксуються вздовж усієї лінії фронту, однак це не свідчить про втрату наступального потенціалу російської армії.

Найвища інтенсивність бойових дій, як і раніше, спостерігається на Покровському напрямку та в районі Костянтинівки. Далі за рівнем активності йде Гуляйпільський напрямок. Також фіксуються епізодичні бойові зіткнення на північно-сіверському відрізку, зокрема на Сумщині.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Окремо Тимочко нагадав, що під час так званого "Великоднього перемир’я" бойові дії не припинялися. За цей період російські війська продовжували перегрупування, підтягували техніку та поповнювали особовий склад. Загалом, за його словами, зафіксовано 10 721 порушення та 119 штурмових атак.

"По всій лінії фронту зараз спостерігається перегрупування і підготовка сил противника для того, щоб усе ж таки продовжити цю весняно-літню кампанію", — наголосив Тимочко.

Він додав, що спроби прориву української оборони на початку березня завершилися для російських військ невдачею, однак противник продовжує тиск.

"Якщо хоча б ще декілька таких спроб активізації будуть провальними, з величезними втратами, тоді дійсно можна буде говорити про те, що російська армія починає втрачати свій наступальний потенціал", — зазначив він.

За оцінкою експерта, наразі РФ не має вирішальної переваги, однак продовжує активні дії по всій лінії фронту, змушуючи Сили оборони тримати позиції у складних умовах.

Логістика та переміщення військ РФ

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про активне переміщення російської техніки з району Бердянська у напрямку півночі Донецької області. За його словами, окупанти скористалися "перемир’ям" для логістичних перекидань.

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", — зазначив він.

Також, за його словами, у Маріуполі фіксується посилення контролю, зокрема встановлення нових мобільних блокпостів поблизу району "Азовсталі", що може свідчити про підготовку проходу військових колон.

Ситуація на Сумщині

У 14 армійському корпусі підтвердили відхід українських підрозділів у районі Миропільського Краснопільської громади. Там ситуація залишається напруженою через перевагу противника в силах.

"Внаслідок інтенсивності бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", — йдеться у повідомленні.

Суми / Інфографіка: Главред

Водночас Сили оборони завдають ударів по позиціях РФ та проводять розвідку.

Також в ЦПД при РНБО повідомили про спроби російських штурмів у прикордонні, зокрема використання інфільтраційних груп.

"Приклад одного зі штурмів - 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ, - йшли по газовій трубі. Вся група окупантів була знищена", — заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив поновлення наступальних дій РФ у прикордонних районах Сумщини.

"Щодо Миропільського - так, є просування", — зазначив він.

За даними DeepState, російські підрозділи після попереднього "прощупування" українських позицій взялися за спроби встановлення контролю над місцевістю та виявлення слабких ділянок оборони.

DeepState / Інфографіка: Главред

Одним із перших осередків таких дій стало село Грабовське, а наразі тиск продовжується в районі Миропільського, де в останніх оновленнях фіксується просування противника.

Станом на 14 квітня, за оцінками, площа інфільтрації та сірої зони вздовж кордону на Сумщині сягає близько 150 км².

Оріхівський напрямок

Окремо експерти відзначають активізацію РФ на Оріхівському напрямку, де противник намагається здійснювати флангові обходи українських позицій.

Директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук наголошує на зміні характеру загроз для української оборони.

"Там вже зараз варто переналаштовувати оборону з вектору "північ-південь" на "півкільце", очікуючи ворожого наступу зі сходу. Це може стати нашою фортецею", — сказав він.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Також експерт звернув увагу на активність російської 5-ї армії та посилення її резервами.

"З іншого боку, 5-та армія РФ, яка зараз рухається та отримує резерви, вона доволі сміливо діє", — додав Лакійчук.

Ціль російського наступу — прогноз аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що у 2026 році Росія може спробувати прорвати українську оборону на Донеччині, зокрема в районі Лимана та напрямку Слов’янська.

За їх оцінкою, Лиман розглядається як ключовий вузол для подальшого просування на Слов’янськ і Краматорськ. Також фіксується зростання інтенсивності ударів і зміна тактики РФ із ширшим застосуванням піхоти, бронетехніки та дронів.

Лиман / Інфографіка: Главред

Аналітики зазначають, що авіаційні удари та атаки безпілотників спрямовані на послаблення української логістики та оборони перед можливими наземними операціями.

