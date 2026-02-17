ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

Українські військові відновили контроль над великими ділянками фронту менш ніж за тиждень.

ЗСУ досягли найбільшого успіху за останні кілька років / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Основне:

Україна відвоювала понад 200 квадратних кілометрів територій

ЗСУ скористалися проблемами армії РФ з Starlink

Більшість відвойованих територій саме на Запорізькому напрямку

Україна відвоювала 201 квадратний кілометр площі територій у проміжку з 11 по 15 лютого. Про це пише FRANCE 24 та AFP після аналізу даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони України скористалися моментом відключення терміналів Starlink в армії країни-агресорки Росії. Видання зазначають, що відвойована територія майже еквівалентна здобуткам РФ за весь грудень.

Starlink / Інфографіка: Главред

Крім цього це просування ЗСУ є наймасштабнішим за увесь час з моменту контрнаступу у червні 2023 року.

"Ці українські контратаки, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських військ до Starlink, яке, за словами російських мілблогерів (військових блогерів), спричиняє проблеми зі зв'язком та командуванням на полі бою", - пише ISW.

Відвойовані території розташовані приблизно за 80 кілометрів на схід від міста Запоріжжя, в районі, де російські війська досягали успіхів з літа 2025 року.

Чи зламає "блекаут" Starlink плани Кремля на весняну операцію

Главред писав, що за словами виконавчого директора українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, російські окупаційні війська опинилися без зв’язку, незважаючи на попередні спроби налагодити альтернативні системи без використання Starlink у 2023–2024 роках.

За його словами, технологічний прогрес дав українським силам перевагу. Щодо весняного наступу, то Жмайло вважає, що все залежить від того, наскільки швидко росіяни відновлять свої можливості.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація на Олександрівському напрямку і в районі Гуляйполя залишається складною, проте Сили оборони України проводять результативні контратакувальні, штурмові дії.

Раніше повідомлялося, що українські військові досягли тактичних успіхів на одній з ключових ділянок фронту. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, противник зазнав низки поразок, зокрема в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

Напередодні стало відомо, що російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, посилюючи тиск на українських захисників у районі Мирнограда. Після захоплення села Рівне, окупанти дотискають сусіднє село Світле.

