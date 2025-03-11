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РФ готує наступ найближчими днями: в ISW назвали напрямок

Анна Ярославська
11 березня 2025, 07:47
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У наступі на Суджу активну участь нібито братимуть бійці 1434-го полку Ахмат-Чечня.
Суя, ВДУ
Російські війська готуються до масштабного наступу на Суджу / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

  • Що відбувається в Курській області
  • Які плани у російської армії

Армія РФ закріплює свої позиції в Курській області та готується до наступу на Суджу найближчими днями. У наступі на Суджу беруть активну участь підрозділи 44-го армійського корпусу і 1434-го полку Ахмат-Чечня. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 10 березня.

У звіті ISW зазначено, що, згідно з геолокаційними кадрами від 10 березня, російські підрозділи просунулися в центральну частину Мартинівки, на північний схід від Суджі, і, ймовірно, готуються до наступу.

відео дня

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ захопили кілька населених пунктів на схід і північ від Суджі, зокрема Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, Мирний і Козачу Ложку, хоча ISW не знайшов підтверджень цим заявам.

Російські "воєнкори" також повідомляють, що російська армія атакує околиці Суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мілове та Гуєве, за підтримки підрозділів морської піхоти та до двох батальйонів північнокорейських сил.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Україна активно посилює угруповання в Курській та Сумській областях додатковими підрозділами безпілотних систем і засобами радіоелектронної боротьби.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські війська відбивають російські атаки в напрямку Новенького і Журавки (обидва на північний схід від міста Суми) і зазначив, що російські війська намагаються перерізати основну наземну лінію забезпечення вздовж автодороги Н-07 Суми-Суджа.

За словами Демченка, наразі російські війська не мають достатньо ресурсів для проведення великих операцій на півночі України.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як писав Главред, у The Telegraph повідомляли про загрозу оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська накопичуються в селі Новеньке на Сумщині поруч із курським плацдармом ЗСУ. Наразі на кордоні областей та в районі села склалася критична і складна ситуація.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 березня заявив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Сирський підтвердив, що значна кількість російських військ разом із північнокорейськими військовими намагаються наступати на позиції українських захисників. Крім того, окремі ДРГ та малі піхотні групи окупантів намагаються заходити на українську територію.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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