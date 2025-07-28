На Україну чекає найспекотніший день: синоптик назвала дату

Коли в Україні чекати на температуру до +40 градусів, розповіла синоптик Наталя Птуха.

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Погода в Україні - коли чекати спеки / pixabay

Погода в Україні найближчими днями дуже нестійка. У деяких регіонах похолодання і дощі, а в інших регіонах України - сильна спека.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для Главреда розповіла, коли чекати на найспекотніший день тижня.

"Найближчі дві доби 29-30 липня вночі в багатьох областях очікується від +18 +23, в день +27 +32. На півдні та сході залишається сильна спека, там буде +35 +38 у денні години", - зазначила Птуха.

відео дня

За прогнозом синоптика, у західних областях, Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях, 30 липня буде незначне похолодання - вночі буде вже +14 +19, а вдень - +20 +25.

"Тобто за рахунок цих атмосферних фронтів відбудеться певний затік більш свіжої повітряної маси, а температура знизиться, зокрема, і на Київщині", - зазначила синоптик.

Коли вдарить сильна спека в Україні

"Починаючи з 1-2 серпня в південно-східних областях знову прогнозуємо сильну спеку +35 +38. На решті території України очікуємо від +28 до +34. Дещо свіжіше буде в західних і північних областях, там прогнозуємо +21 +27", - зазначила синоптик.

Погода на 2 тижні на Півдні України / meteoprog.com

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптик сказала, коли чекати зміни погоди. 28 липня, в деяких регіонах України пройдуть грози і місцями можливий град.

Також раніше повідомлялося, що грозовий циклон насувається на Україну - в яких областях буде небезпечна погода. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Нагадаємо, наприкінці липня вдарить сильна магнітна буря. Землю накриють магнітні бурі наприкінці другого місяця липня, що може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.

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