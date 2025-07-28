РФ перестала під час атак популярні ракети: у МВС назвали цікаву причину

Російські ракети "Калібр" довели свою не надто високу ефективність.

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РФ скоротила застосування ракет Калібр / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Що відомо:

РФ скоротила використання ракет "Калібр"

Російські ракети "Калібр" є не надто ефективними

РФ значно зменшила кількість ударів по Україні ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони довели, що є не надто ефективними. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Протягом липня РФ лише один раз застосувала ці ракети - 21 липня. У червні окупанти використовували їх кілька разів.

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При цьому зазначається, скорочення використання ракет може бути пов'язане з тим, що українські сили ППО збивають "Калібри", а сам процес підготовки суден до пусків ракет є дуже складним.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

"Сказати, що в них є якийсь дефіцит цих ракет — точно не можу, але те, що вони не перебувають у пункті постійної дислокації в Севастополі, звісно, накладає такий відбиток на їхній спосіб використання", — сказав Плетенчук.

Повітряна атака на Україну 28 липня - що відомо

Як писав Главред, увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 - спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.

"Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджено вікна з 6-го по 11-й поверхи. Усі служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної ворожої атаки. Попередньо, загиблих або травмованих унаслідок атаки в регіоні немає. У Кропивницькому вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.

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Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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