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Працюють підготовлені диверсанти: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога на півдні

Віталій Кірсанов
28 липня 2025, 19:38
88
Тактику непомітного вклинювання противник намагався застосувати на Херсонщині.
У ЗСУ розповіли про нову тактику ворога на півдні
У ЗСУ розповіли про нову тактику ворога на півдні / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 24 ОМБр імені короля Данила

Коротко:

  • Диверсійна група таємно намагається увійти в населений пункт
  • У Херсонській області за тиждень на 50% збільшилася кількість боїв

Російські військові застосовують нову тактику на півдні. Добре підготовлені диверсанти намагаються просочуватися ближче до ЗСУ, щоб захопити українські позиції. Про це розповів Radio NV речник Сил оборони півдня, полковник ЗСУ Владислав Волошин.

За його інформацією, у п'ятницю, 25 липня, у населений пункт Степногірськ намагалася прорватися диверсійно-розвідувальна група росіян. За його словами, саме таку нову тактику застосовує зараз ворог для захоплення позицій ЗСУ.

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"Це тактика просочування: коли диверсійна група таємно, під прикриттям, намагається увійти в якийсь населений пункт, який ще не зруйнований, не розбитий їхнім озброєнням. Закріпитися там, засісти, узяти під контроль логістичні шляхи і вже таким чином триматися за цей населений пункт", - розповів військовий.

Саме в такий спосіб противник намагався закріпитися на півдні Степногірська, де є багатоквартирна забудова і приватний сектор, вцілілі підвальні приміщення тощо. Тобто, як уточнив Волошин, там є, де сховатися. Він розповів, що такі операції здійснюють представники російських спецпідрозділів, які мають досить високу підготовку, озброєння, оснащення - наприклад, тепловізійні плащі.

"Добре підготовлені диверсанти противника заточені саме на таку тактику, на ведення такої війни", - розповів Волошин.

За його словами, таку тактику непомітного вклинювання противник минулої доби намагався застосувати на Херсонщині - на островах біля залізничного Антонівського мосту.

Загалом у Херсонській області, зазначив полковник ЗСУ, за минулий тиждень приблизно на 50% збільшилася кількість бойових зіткнень. Таку динаміку зафіксовано на території від півдня острівної зони - на островах Білогрудий, Забич, Великий Потьомкін, Нестрига тощо. - до залізничного Антонівського мосту.

"На кількох островах уже давно не було штурмових дій, росіяни знову тут їх відновили... Це говорить про те, що противник намагається зараз взяти під контроль певні рубежі в цій острівній зоні для того, щоб проводити далі свої штурмові дії, закріпитися на певних островах", - розповів речник.

Він пояснив, як ворог здійснює відповідні дії на островах. Наприклад, за день-два він із дронів скидає на певний острів забезпечення для штурмової групи (боєприпаси, продовольство), враховує погодні умови та під прикриттям РЕБ направляє човни.

Протидіє на островах противнику, який розраховує на раптовість, морська піхота ЗСУ.

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Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин - речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об'єктиві" від ТРО Медіа

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