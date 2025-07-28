Чому 29 липня не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

29 липня краще провести в спокої, помолитися, побути наодинці із собою або з близькими.

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29 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 29 липня

Що не можна робити 29 липня

Народні прикмети

У вівторок, 29 липня, православні віряни вшановують святого мученика Калініка - проповідника Євангелія, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 липня

29 липня за православним календарем вшановують пам'ять святого Калініка - мученика, який жив у III столітті, під час жорстоких гонінь на християн за правління імператора Декія. Калінік народився у знатній язичницькій сім'ї в Лікаонії (нинішня Туреччина), але ще в юності увірував у Христа і прийняв хрещення.

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Після цього він присвятив своє життя проповіді Євангелія. Калінік мандрував містами, навертаючи язичників до християнської віри. Його слова були простими, але сильними. Він переконував щирістю, добротою і власним прикладом життя.

За свою віру він зазнав жорстоких тортур. У місті Анкіра святого схопили і змушували відректися від Христа, але Калінік залишався непохитним. Його засудили до спалення живцем. Згідно з переказами, Господь забрав мученика до себе ще до того, як полум'я торкнулося його тіла.

Що не можна робити 29 липня

Не давайте грошей у борг - можна віддати власну удачу.

Не беріть до рук голку, нитку, ножиці - вважалося, що це заплутає долю.

Не працюйте фізично, особливо в полі або в будинку - це може спричинити застій у справах.

Уникайте конфліктів, сварок із родичами - можуть затягнутися надовго.

Не приймайте поспішних рішень - день не сприяє важливим крокам.

Цей день краще провести в спокої, помолитися, побути наодинці із собою або з близькими.

Народні прикмети

Якщо на Калинника дощ - осінь буде мокрою.

Сонячна і тиха погода обіцяє гарний урожай пізніх зернових.

Громовий гуркіт грому - до затяжної дощової осені.

День ангела 29 липня

Іменини святкують чоловіки з ім'ям Калінік. Також можуть святкувати іменини: Роман, Афанасій, Северин, Феодор, Дем'ян.

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