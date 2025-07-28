Чому 29 липня не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 29 липня
- Що не можна робити 29 липня
- Народні прикмети
У вівторок, 29 липня, православні віряни вшановують святого мученика Калініка - проповідника Євангелія, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 29 липня
29 липня за православним календарем вшановують пам'ять святого Калініка - мученика, який жив у III столітті, під час жорстоких гонінь на християн за правління імператора Декія. Калінік народився у знатній язичницькій сім'ї в Лікаонії (нинішня Туреччина), але ще в юності увірував у Христа і прийняв хрещення.
Після цього він присвятив своє життя проповіді Євангелія. Калінік мандрував містами, навертаючи язичників до християнської віри. Його слова були простими, але сильними. Він переконував щирістю, добротою і власним прикладом життя.
За свою віру він зазнав жорстоких тортур. У місті Анкіра святого схопили і змушували відректися від Христа, але Калінік залишався непохитним. Його засудили до спалення живцем. Згідно з переказами, Господь забрав мученика до себе ще до того, як полум'я торкнулося його тіла.
Що не можна робити 29 липня
- Не давайте грошей у борг - можна віддати власну удачу.
- Не беріть до рук голку, нитку, ножиці - вважалося, що це заплутає долю.
- Не працюйте фізично, особливо в полі або в будинку - це може спричинити застій у справах.
- Уникайте конфліктів, сварок із родичами - можуть затягнутися надовго.
- Не приймайте поспішних рішень - день не сприяє важливим крокам.
- Цей день краще провести в спокої, помолитися, побути наодинці із собою або з близькими.
Народні прикмети
- Якщо на Калинника дощ - осінь буде мокрою.
- Сонячна і тиха погода обіцяє гарний урожай пізніх зернових.
- Громовий гуркіт грому - до затяжної дощової осені.
День ангела 29 липня
Іменини святкують чоловіки з ім'ям Калінік. Також можуть святкувати іменини: Роман, Афанасій, Северин, Феодор, Дем'ян.
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