"Довгий Нептун" отримав потужний апгрейд: експерти натякнули на "приємний сюрприз"

Руслан Іваненко
1 жовтня 2025, 21:33
Експерти підтвердили, що Довгий Нептун вирішує складні технічні завдання та поєднує дальність і вагу боєголовки.
РК360Л здатна одночасно уражати морські та наземні цілі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Про головне:

  • Розробники одночасно збільшили дальність та вагу боєголовки
  • Політ забезпечено над суходолом без супутникової навігації

На київській інтерактивній виставці під брендом "Зброя" показали модернізований комплекс "Нептун Д" та оновлену ракету РК360Л. За даними експертів Defence Express, оприлюднені технічні характеристики виявилися помітно відмінними від попередньої протикорабельної версії Р360.

Ключові характеристики

  • Дальність польоту: 1000 км (у 3,5 раза більше за задекларовані 280 км у протикорабельної версії Р360).
  • Вага бойової частини: 260 кг (проти 150 кг у протикорабельного варіанта).
  • Розміри: довжина — 6 метрів (без прискорювача), що приблизно на 1,5 м більше за попередню версію; діаметр корпусу зріс з 38 см до близько 50 см.

Аналітики підкреслюють, що одночасне збільшення дальності і ваги боєприпасу — несподіваний технічний хід: "Але, попри кратне збільшення дальності польоту, вага бойової частини "Довгого Нептуна", РК360Л, також зросла - 260 кг проти 150 кг у протикорабельній версії. І це дійсно дуже несподіваний сюрприз, бо зазвичай більша дальність польоту ракет досягається саме зменшенням бойової частини".

Що це означає технічно

Експерти Defence Express зазначають, що розробникам вдалося вирішити дві складні задачі одночасно — збільшити відстань польоту та потужність боєголовки.

Як відзначають аналітики, це також відкриває можливість регулювати співвідношення палива та ваги боєголовки під різні бойові потреби:

"Більше того, це означає технічну можливість ціною зменшення об'єму паливних баків та дальності польоту збільшити загальну вагу бойової частини".

Здатність уражати різні типи цілей

За даними експертів, РК360Л збережено з можливістю ураження як наземних, так і морських цілей, що свідчить про збереження здатності атакувати рухомі об’єкти.

Про систему наведення виробник офіційно не повідомляв, але аналітики роблять припущення: "Ще один дуже важливий аспект - зазначена можливість ураження як наземних, так і морських цілей. Тобто ракета продовжує мати можливість ураження рухомих об'єктів. Водночас система наведення не розкрита, але через позначку щодо можливості атаки кораблів можливо зробити припущення, що активна радіолокаційна головка самонаведення у РК360Л залишилась".

Ракета Нептун / Інфографіка: Главред

Виклики та навігація над суходолом

Експерти також звертають увагу на складність завдання забезпечення довготривалого польоту над суходолом, порівняно з польотом над морем. За їхнім аналізом, у РК360Л вирішено кілька важливих технічних задач:

  • політ над змінним рельєфом місцевості;
  • можливість виконувати маршрут без супутникової навігації;
  • точне ураження наземних цілей, що складніше, ніж наведення на великий металевий об'єкт на фоні моря.

Як підсумували аналітики, в оновленій версії одночасно збільшено дальність та масу бойової частини.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна представила нову крилату ракету Фламінго із заявленою дальністю у 3000 км, яка має потужний потенціал. Якщо хоча б половина заявлених характеристик відповідає дійсності, це озброєння може завдати серйозної шкоди в будь-якій європейській частині Росії.

Крім того, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що українська ракета "Фламінго", попри простоту конструкції, має значний потенціал модернізації та здатна наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет Пекло. Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

23:02Україна
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:26Економіка
На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

20:59Війна
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

