Путін дав час до квітня: в ОП розкрили плани росіян щодо Донбасу

Паліса наголосив, що Донбас залишається головною ціллю РФ.

Росіяни хочуть вийти на адмінкордони Донбасу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, deepstatemap

Головне із заяви:

Перед росіянами стоїть завдання вийти на адмінкордони Донбасу

Дедлайн встановлений до кінця березня-початку квітня

У ворога немає спроможностей виконати цю задачу

Плани країни-агресора Росії не змінилися. Перед окупаційними військами стоїть завдання вийти на адмінкордони Донбасу до кінця березня-початку квітня. Про це заявив заступник голови Офісу президента Павло Паліса під час дискусії "Нова країна: ключові питання", передає LB.ua.

За його словами, ці дедлайни переносились вже багато разів, але навіть зараз у росіян немає спроможностей виконати задачу в термін.

Він додав, що у Харківській і Сумській областях, а також Дніпропетровській окупанти хочуть створити буферні зони.

"В подальшому Одеса, Миколаїв – на стратегічному рівні розглядаються. Але об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, російські генерали поки не дивиться в тому напрямку", - наголосив заступник голови ОП.

Паліса вважає, що Донбас залишається головною ціллю РФ, паралельно з намаганнями створити умови для оперативного просування на Запорізькому напрямку.

"Росія намагається швидко досягти стратегічного успіху, але в процесі стабілізації фронту – отримати оперативний успіх. Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці", - зауважив він.

Паліса також висловив сподівання, що цього року фронт зміниться для України на краще.

Росіяни стягують сили в Донецьку область

Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець раніше повідомляв, що країна-агресор Росія зосередила близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

"Є дані від розвідки, що противник буде намагатись посилювати тиск саме на Слов’янському напрямку. Свого часу, після того, як ми змушені були відійти від Сіверська, противник там почав активно накопичувати особовий склад, постійно здійснює туди переміщення, логістику", - підкреслив він.

Слов’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, речник ДПСУ Андрій Демченко говорив, що українські підрозділи зачищають населені пункти Харківської області та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявляв, що військові країни-агресорки Росії залишили свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області.

Сержант Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія" із позивним "Аяччо" розповідав, що окупанти намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога.

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

