Планували з 2014 року': комбат назвав реальні цілі 'СВО', що задумав Кремль

Окупанти продовжують обстріли КАБами, РСЗВ та FPV-дронами, створюючи загрозу для житлових районів.

Росія намагається просунутися до Краматорська і Слов’янська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Росія націлена на захоплення Краматорська та Слов'янська

Ці міста є ключовим транспортним та промисловим вузлом

Контроль над ними фактично означає контроль над Донецькою областю

Росія прагне взяти під контроль Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області, що є однією з ключових цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло "Депутат" Трач.

"Ворог прагнув захопити міста ще з 2014 року, і першим містом, куди заїхали диверсійні загони Гіркіна після початку війни на Сході України, був саме Слов'янськ. Це важливий транспортний вузол, велике промислове місто. Контроль над Слов'янськом і Краматорськом фактично буде означати контроль над всією Донецькою областю", – зазначив командир. відео дня

Ситуація у містах

За його словами, наразі Слов'янськ і Краматорськ залишаються живими містами: працює промисловість, магазини та комунальна сфера, хоча населення значно скоротилося.

"Дух війни відчувається, коли є обстріли – КАБи, ракети, РСЗВ і навіть поодинокі FPV-дрони, які залітають на околиці. Але якщо фронт наблизиться на небезпечну глибину, цивільному населенню доведеться їхати звідси, бо проживання стане нестерпним і небезпечним", – пояснив Трач.

Тактична ситуація на фронті

Командир додав, що для наступу на Краматорськ ворогу потрібно вирівняти фронт у районі Костянтинівки, тоді як українські захисники контролюють вклинення зі сторони Слов’янська.

"Фактично контроль над Донецькою областю ворог зможе отримати тільки якщо захопить Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Потім – вийти на адмінкордони Донецької області й робити так звану "зону контролю". Поки що вони тут зовсім нічого не контролюють", – підсумував Михайло Трач.

Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, 9 березня аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Також російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною більш широкого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Орехова. Загальний задум – ліквідація Орехівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя", – сказав Попович.

Крім того, Сили оборони України просунулися на 10–12 кілометрів углиб російських позицій за кількома напрямками і звільнили сотні квадратних кілометрів території. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці дії зірвали частину планів Кремля щодо весняного наступу.

