Потужні удари дронів: знищено ешелони РФ з паливом поблизу Луганська

Важливо:
- Знищено російські ешелони з паливом під Луганськом
- Ворог накопичував ешелони для забезпечення російської військової техніки
Сили оборони України знищили російські ешелони з паливом під Луганськом.
Атака здійснена співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ, повідомляє пресслужба СБУ.
У ході розвідувальної роботи співробітники СБУ встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з паливом, призначеним для забезпечення російської військової техніки.
Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об'єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії "Fire Point".
В результаті удару знищено цистерни з нафтопродуктами, а також істотно пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.
"СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни", — додали у спецслужбі.
Розвіддані: удари по цілях РФ
На військовому аеродромі в Липецькій області сталася пожежа, яка знищила два винищувачі — Су-30 і Су-27, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними відомства, до інциденту можуть бути причетні учасники підпільного опору всередині Росії. Підготовка операції зайняла близько двох тижнів: за цей час вдалося проникнути на аеродром, обійти охорону і вивести з ладу літаки прямо в ангарах.
Удари по цілях РФ — важливі новини
Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб
Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.
Варто також прочитати:
- Небо затягнуло вогнем, а по ТБ вийшло екстрене звернення: Росію атакували дрони
- У небі яскраві спалахи та вогняний дим над важливими об'єктами: дрони атакували РФ
- Гучні вибухи у великих містах і пожежа в електромережі: РФ атакували дрони
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред