Потужні удари дронів: знищено ешелони РФ з паливом поблизу Луганська

Ворог сформував вантажні ешелони з паливом, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Завдано ударів по ешелонах з паливом РФ

Знищено російські ешелони з паливом під Луганськом

Ворог накопичував ешелони для забезпечення російської військової техніки

Сили оборони України знищили російські ешелони з паливом під Луганськом.

Атака здійснена співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ, повідомляє пресслужба СБУ.

У ході розвідувальної роботи співробітники СБУ встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з паливом, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об'єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії "Fire Point".

В результаті удару знищено цистерни з нафтопродуктами, а також істотно пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

"СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни", — додали у спецслужбі.

Розвіддані: удари по цілях РФ

На військовому аеродромі в Липецькій області сталася пожежа, яка знищила два винищувачі — Су-30 і Су-27, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними відомства, до інциденту можуть бути причетні учасники підпільного опору всередині Росії. Підготовка операції зайняла близько двох тижнів: за цей час вдалося проникнути на аеродром, обійти охорону і вивести з ладу літаки прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

