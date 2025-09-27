Рус
ЗСУ взяли під вогневий контроль основний шлях окупантів до важливого міста

Анна Косик
27 вересня 2025, 12:40
Окупанти, які намагаються просочитися у місто, потрапляють під вогонь українських військових.
Купянск, ВСУ
Спроби прориву окупантів у місто закінчуються їхнім знищенням / Колаж: Главред, фото: 406 ОАБр, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Труба, якою переміщалися окупанти, під вогневим контролем ЗСУ
  • Окупанти все ще намагаються пробратися у місто, але їх знищують
  • Ворог боїться контрудару на березі Осколу

Сили оборони взяли під вогневий контроль газорозподільну трубу у Куп'янську. Нею війська країни-агресорки Росії намагаються вийти в місто. Про це в етері Еспресо повідомив командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков "Цезар".

Військовий каже, що вже тиждень як інформація про російські ДРГ в місті не актуальна, адже тоді останні групи окупантів вийшли з газорозподільної труби.

відео дня
ЗСУ взяли під вогневий контроль основний шлях окупантів до важливого міста
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

ЗСУ взяли контроль над підходами до Куп'янська

За словами Кускова, зараз окрім труби українські військові контролюють і підходи до міста. При цьому Сили оборони не закривають трубу повністю, бо у ній досить легко і надійно можна ліквідовувати окупантів.

"Звідти вони нікуди не біжать, там є певні вриті зони відпочинку в них, де ми їх дістаємо своїми засобами. Щодо ДРГ, можливо, у місті й могли залишитись певні групи, але вони точно становлять великої загрози. Сили оборони зараз ущільнюють свої порядки, зокрема, і в самому місті й на його околицях. Можу додати, що ворог зараз більше хвилюється про те, щоб самому не отримати контрудар і самим не відійти до берега річки Оскіл", - пояснив військовий.

У місті окупантів взяли у полон

Главред писав, що за словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, у Куп’янську під час контрдиверсійної операції Сил оборони захопили в полон російських військових.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупанти постійно намагаються проникнути до міста Куп'янськ малими групами. Це зазвичай малі групи, до 5 осіб. Але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу.

Раніше стало відомо, що російські окупанти заявляють про оточення міста Куп'янськ на Харківщині та майже повну окупацію населеного пункту. Однак, ця інформація, попри непросту ситуацію на цьому напрямку, не відповідає дійсності.

Напередодні повідомлялося, якщо окупантам таки вдасться захопити Куп'янськ, вони не зупиняться у ньому, а будуть прориватися до селища Куп'янськ-Вузловий, що за 8 кілометрів.

Більше новин:

Про джерело: 15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади

15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади (15 БрОП) — військове формування в складі 1-го корпусу Національної гвардії України. Одна зі штурмових бригад Гвардії наступу МВС України, пише Вікіпедія.

У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Кара-Даг" на честь однойменної гори в Криму. Бригаді присвоєно ім'я Героя України лейтенанта Богдана Завади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск Куп'янський напрямок Фронт
