РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

Українські військові знають про плани окупантів, тож протидіють будь-яким спробам прориву.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Що повідомив військовий:

Армія РФ хоче прорватися до Запоріжжя

Окупанти активізували наступ в районі кількох населених пунктів

Сили оборони працюють на випередження

На Запорізькому напрямку окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються активізувати наступ поблизу населеного пункту Степногірськ. Ворог при цьому застосовує хитру тактику.

Про це в етері 24 каналу повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, окупанти хочуть рухатися у напрямку Запоріжжя.

Що відомо про плани армії РФ

Військовий пояснив, що противник має на меті витіснення Сил оборони України з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, він продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.

Крім цього росіяни намагаються пробитися в бік населеного пункту Приморське, щоб з цього плацдарму штурмові групи РФ могли атакувати позиції українських військових у напрямку Степногірська.

"За минулу добу зафіксовано дві такі спроби. Також ворог застосовує тактику інфільтрації. Тобто намагається надмалими групами піхоти, до трьох людей, проникнути повз наші позиції, вглиб оборони, щоб зайти нам у спину", - додав Волошин.

Ворог хитрує і в тому, що намагається взяти під контроль логістичні шляхи та шляхи сполучення наших захисників. Але українські військові знають про плани РФ, тому проводять пошуково-ударні дії. Наразі усі спроби противника не мають успіху.

Ворог не вперше намагається прорватися на Запорізькому напрямку

Главред писав, що нещодавно речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив про планування масштабного наступу РФ на Запоріжжі. Але противник не реалізував свій задум через удари по логістиці та дії українських підрозділів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили оборони взяли під вогневий контроль газорозподільну трубу у Куп'янську. Нею війська країни-агресорки Росії намагаються вийти в місто.

Раніше стало відомо, що окупанти з штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка воює на півдні України, все частіше стають дезертирами. За це командування їх жорстоко карає.

Напередодні стало відомо, що російські війська залишили Плещіївку, тож, за оцінкою Інституту вивчення війни, українські сили, ймовірно, повернули контроль над цим населеним пунктом.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

