Градус напруги на фронті зростає: у Генштабі повідомили останні новини

Руслан Іваненко
26 вересня 2025, 01:55
Українські війська відбивають атаки росіян і знищують дрони та техніку на ключових напрямках фронту.
ВСУ, Фронт, Война
Сили оборони стримують штурми ворога та завдають значних втрат загарбникам / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в матеріалі:

  • Де точилися основні бої і які напрямки залишаються гарячими
  • Які населені пункти зазнали атак та авіаударів ворога
  • Скільки штурмів і атак українські захисники відбили за добу

Протягом 25 вересня українські захисники зафіксували 157 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Більше третини атак — 56 випадків — відбулися на Покровському напрямку, де тривають найзапекліші бої. Про це повідомив Генштаб.

Окрім цього, ворог завдав 38 авіаударів, скинувши 71 керовану авіабомбу, залучив 1440 дронів-камікадзе та здійснив 2991 обстріл українських позицій і населених пунктів.

Активність на сході

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили 9 штурмових дій. Противник здійснив 6 авіаударів (17 бомб) та 192 обстріли, з яких 9 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували поблизу Вовчанська та Довгенького.На Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися в напрямку Курилівки, триває активний бій.

Лиманський та Сіверський напрямки

На Лиманському напрямку за день відбулося 18 атак поблизу Новомихайлівки, Греківки, Шандриголового, Зарічного, Колодязів, Торського, а також у напрямках Дружелюбівки та Ставків. Зараз 4 боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися в бік Дронівки та Переїзного, але українські підрозділи стримали атаки.

Інтенсивні бої на Донбасі

На Краматорському напрямку відбулося 4 боєзіткнення в районі Ступочок та Олександро-Шультиного.На Торецькому напрямку росіяни атакували 11 разів, концентруючи зусилля поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Покровський напрямок: головна гаряча точка

На Покровському напрямку противник 56 разів намагався прорвати українську оборону біля Володимирівки, Родинського, Никанорівки, Новоекономічного, Лисівки, Миколаївки, Сухецького, Променя, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Горіхового, Дачного та Філії. У семи локаціях бої тривають і зараз.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За даними українських військових, ворог зазнав серйозних втрат: 149 окупантів знешкоджено, з них 99 безповоротно. Також знищено 7 автомобілів, 21 дрон і пошкоджено артилерію та пункт управління БпЛА.

Південь: Новопавлівський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 26 атак поблизу Іванівки, Ялти, Мирного, Січневого, Толстого, Воскресенки, Соснівки, Новомиколаївки та Новогригорівки. Ще 6 боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції біля Полтавки та завдав авіаудару по Залізничному.На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися поблизу Новоандріївки та Кам’янського.

Придніпров’я: авіаудари без наступу

На Придніпровському напрямку російська авіація завдала ударів по Козацькому та Херсону, проте наступальних дій не проводила.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як в околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, росіяни намагаються проникнути в Покровськ невеликими групами, щоб створити хаос у тилу.

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що країна-агресор Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжя, але їй завадили удари по логістиці та дії українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилася, хоча ризики нових штурмів зберігаються.

Крім того, російська окупаційна армія продовжує обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувається вперед.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Генштаб ЗСУ Фронт
