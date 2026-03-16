Не лише Донбас: у ЗСУ розкрили, де РФ готує умови для великого натупу

Росія активізує штурми на Донбасі та прагне вийти на рубежі для подальшого наступу на великі міста.

https://glavred.net/front/ne-tolko-donbass-vsu-raskryli-gde-rf-sozdaet-usloviya-dlya-krupnogo-nastupleniya-10749452.html Посилання скопійоване

Ворог розтягує фронт біля Гуляйполя, намагаючись створити коридор для просування на південь / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Росія посилює атаки на Костянтинівському напрямку

Активізація бойових дій зафіксована поблизу Гуляйполя

Мета ворога — просування на Слов’янськ і Краматорськ

Російські війська активізували наступальні дії на Костянтинівському напрямку, а також посилили активність поблизу Гуляйполя. Про це в ефірі Українське радіо повідомив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

Стратегічні цілі росіян

За його словами, стратегічні плани російського командування залишаються незмінними — окупанти прагнуть вийти на позиції, з яких зможуть розгорнути подальший наступ на великі міста Донбасу.

відео дня

"Стратегічна мета для них не змінилася – це вихід на рубежі, з яких вони зможуть наступати на Слов’янськ і Краматорськ. Якщо вони захоплять Костянтинівку, то зможуть рухатися в сторону Слов’янська", - пояснив офіцер.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Пожвавлення на Гуляйпільському напрямку

Водночас експерт звернув увагу на пожвавлення бойових дій і на Гуляйпільському напрямку. На його думку, таким чином російські сили намагаються розширити лінію фронту та створити умови для подальшого просування.

За його словами, там ворог планує розтягнути фронт, аби зробити можливим вихід на кордони Донецької області з півдня. Він прогнозує, що активізація бойових дій зростатиме.

Окремо Крамаров наголосив на потребі української армії у боєприпасах та сучасних засобах ураження.

"Відтак виникає питання в боєприпасах, НРК та FPV. З 2022 року у нас не було моменту, коли нам всього вистачало. Закупівлі озброєння для українців за гроші європейців поки що здійснюються в своїх планових межах", - сказав він.

Підготовка оборони

Водночас, за словами Крамарова, українська сторона підготувала оборону на ключових ділянках фронту.

"Однак, ми непогано підготувалися з точки зору оборони по ключових напрямках. Противник розпочав активні штурмові дії, які тривають", - розповів експерт.

Крім того, перед початком російських наступальних дій українські сили завдавали ударів безпілотниками по цілях у тилу противника.

"Він додав, що перед російськими наступами Україна завдавала удари безпілотниками на оперативно-тактичному рівні – це мідлстрайки на глибину 50-70 км від лінії фронту".

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України змогли зірвати плани російських окупаційних військ щодо проведення наступальної операції у березні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України на YouTube.

Крім того, російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селом Гришине на Донеччині, проте українські захисники зривають їхні спроби, повідомляє Угруповання військ "Схід".

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росія готувала масштабну наступальну операцію, однак українська армія провела контрнаступальні дії, щоб не допустити її реалізації.

Про джерело: Українське радіо Найпопулярніша розмовна радіостанція України з найбільш розгалуженою мережею поширення сигналу. Найстаріший мовник нашої країни та один із найстаріших у світі. Це суспільно-політичний канал, основу якого складають щогодинні інформаційні випуски, а також щоденні лінійні програми в прямому ефірі про політику, міжнародні відносини, економіку, соціальну сферу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред