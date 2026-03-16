Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталі

ЗСУ зірвали заплановану Росією стратегічну наступальну операцію, що має важливе значення для України, зазначив Зеленський.

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу у березні

Українські військові зірвали російський наступ

РФ не готується до миру

Умєров 24/7 підтримує контакти з американською стороною

Сили оборони України змогли зірвати плани російських окупаційних військ щодо проведення наступальної операції у березні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України на YouTube.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень. І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії", - зазначив він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зрив наступальної операції російських військ має велике значення, оскільки сила України на фронті визначає позиції держави у всіх інших сферах — у міжнародному спілкуванні, дипломатії та здатності світових партнерів підтримувати Україну попри будь-які виклики. Він подякував українським військовим, які тримають оборону на Донецькому напрямку, а також тим, хто захищає країну в Харківській області та на прикордонні Сумщини.

Окремо президент відзначив ситуацію на Запорізькому напрямку, де російські війська намагаються нарощувати сили, однак українські захисники продовжують їх знищувати. Зеленський висловив вдячність підрозділам Десантно-штурмових військ, піхоті, безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, силам спеціального призначення, а також підрозділам Нацгвардії та Національної поліції, які беруть участь у бойових діях.

Він також повідомив, що спілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і підкреслив, що українські воїни демонструють результати, за які їх варто відзначити.

"Росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо. Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. Росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що послаблення тиску на Росію створює у неї відчуття безкарності та переконання, що вона може продовжувати війну. Саме тому, за його словами, посилення тиску на агресора є ключем до досягнення миру, реальної дипломатії та ефективних домовленостей.

Зеленський також повідомив, що дав нові доручення міністру оборони Рустему Умєрову, який постійно підтримує зв’язок з американською стороною. Крім того, протягом тижня Україна планує активну роботу з європейськими партнерами, щоб посилити можливості оборони країни та зміцнити готовність союзників і надалі підтримувати Україну.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові змогли зупинити просування російських сил на Запорізькому напрямку та зміцнити власні оборонні рубежі. Про це повідомив начальник управління комунікацій 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія готувала масштабну наступальну операцію, однак українська армія провела контрнаступальні дії, щоб не допустити її реалізації.

Водночас російські війська намагаються встановити повний контроль над селом Гришине на Донеччині, але українські захисники зривають ці спроби. Про це повідомили в угрупованні військ "Схід".

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

